"إهانة أمريكية مقصودة" والترويج لمجاملات ميسي قبل كأس العالم 2026 بدأ .. الأرجنتين تصنع الحدث أمام هندوراس ولاوتارو مارتينيز عاد لينتقم

على الجانب الفردي للاعبين، فالأعين كانت تراقب بالتحديد لاوتارو مارتينيز؛ مهاجم إنتر، ليس لاسمه فقط، إنما لم ينس له الجمهور ما صنعه في كأس العالم قطر 2022 من مستوى سيئ وإهدار فرص، ويترصدون له كل كبيرة وصغيرة قبل نسخة 2026 وهو ما سيحدث أثناءها أيضًا.
صاحب الـ28 عامًا بخلاف تسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء، فهو من صنع الهدف الثاني لزميله سيميوني بتمريرة كعب داخل منطقة الجزاء.
لكن بعيدًا عن هاتين اللقطتين، ورغم أن لاوتارو بدى وكأنه يتوعد للانتقام من الإصابة التي حرمته من المشاركة بانتظام في كأس العالم قطر 2022 إلا أنه أُخذ عليه أمام هندوراس إهدار الفرص السهلة كذلك، على إثر الاستعجال والرغبة في تعويض ما فات.
الحكم من مباراة ودية لن يكون منصفًا، لكن قياسًا على موسمه مع إنتر، فقد "تحولت شخصيته" بعد صدمة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25، بخماسية فاضحة أمام باريس سان جيرمان وعقب وداع كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ16 على يد فلومينينسي البرازيلي..
حينها خرج لاوتارو مهاجمًا زملائه اللاعبين، قائلًا: "من أراد البقاء فليستمر، ومن لا يريد فليرحل. لقد رأيت الكثير من الأشياء التي لم تعجبني، أما أن فأريد تحقيق الانتصارات".
والنتيجة؟ .. قاد الأرجنتيني النيراتزوري لحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا 2025-26، مع الحفاظ على لقب هداف "سيري آ" للموسم الثاني على التوالي.
من هنا يأتي ينبل التفاؤل من لعب شخصية مارتينيز الجديدة على قيادة التانجو في الحدث العالمي، حتى وسط الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي من عدمها على إثر الإصابات، لن يفقد الأرجنتينيين على الأقل لـ"قائد فعلي" داخل المستطيل الأخضر.
"لم أحصل على مونديال 2022 بالطريقة التي أردتها ولم أصل إليه بالطريقة المحببة لي، أما الآن فأنا جاهز" .. تصريح قاله لاوتارو مارتينيز عقب الفوز أمام هندوراس وينتظر الجمهور أن يُطبق داخل المستطيل الأخضر في كأس العالم 2026!