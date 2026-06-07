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زهيرة عادل

"إهانة أمريكية مقصودة" والترويج لمجاملات ميسي قبل كأس العالم 2026 بدأ .. الأرجنتين تصنع الحدث أمام هندوراس ولاوتارو مارتينيز عاد لينتقم

فقرات ومقالات
الأرجنتين ضد الهندوراس
الأرجنتين
الهندوراس
المباريات الودية
لاوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
كأس العالم

ماذا حدث في ودية الأرجنتين وهندوراس؟

استهل المنتخب الأرجنتيني وديات ما قبل كأس العالم 2026 بفوز سهل أمام هندوراس بثنائية نظيفة، في مدينة تكساس الأمريكية، فجر اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

ثنائية التانجو سجلها لاوتارو مارتينيز من ضربة جزاء وجوليانو سيميوني في الدقيقتين 37 و54 من عمر المباراة الودية.



اللقاء شهد غياب ليونيل ميسي مكتفيًا بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100% على إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في إنتر ميامي، مع تفضيل ليونيل سكالوني عدم المجازفة به.

لكن هذا لا يمنع أن الودية شهدت بعض الأحداث المثيرة للجدل والانتباه على مدار الـ90 دقيقة، نستعرضها في السطور التالية..

  • رقم قياسي في المدرجات

    البداية من المدرجات، حيث احتشد أكثر من 91 الف متفرج في مدرجات ملعب كايل فيلد بولاية تكساس الأمريكية، لمتابعة المباراة الودية بين الأرجنتين وهندوراس.

    هذا الرقم هو الأعلى حضور جماهيري في تاريخ ملعب "كايل فيلد"، مع كونه غريبًا بالنظر لودية اللقاء مع ضعف منتخب هندوراس، لكنه تأثير ليونيل ميسي.

    قائد إنتر ميامي لم يشارك في المباراة – كما أسلفنا – إلا أن الحضور في المدرجات ظل يردد اسمه بشكل جماعي في الدقيقة 56 تحديدًا في محاولة للضغط على ليونيل سكالوني للدفع به، لكن دون فائدة، فلم يشارك البرغوث ولو لدقيقة واحدة.


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  • جدل النشيد الوطني للأرجنتين .. "إهانة مقصودة"

    بالانتقال للمستطيل الأخضر، فبينما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم مشترك لكأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، وقعت في خطأ غير مقبول اثناء عزف النشيد الوطني للأرجنتين..

    منظمو المباراة بدأوا بعزف النشيد الوطني لهندوراس بشكل طبيعي، لكن عندما حان دور الجانب الأرجنتيني، تفاجأ اللاعبون بموسيقى أغنية " El bombón asesino" أو "الحلوى القاتلة" لفرقة "لوس بالميراس" بدلًا من النشيد الوطني لبلدهم، وسط نظرات استغراب لبعضهم البعض.

    أما الجمهور في المدرجات فقد تعامل مع الموقف بطرافة، حيث بدأوا في الغناء والرقص، حتى أدرك منظمو المباراة خطأهم وقاموا بتصحيح الوضع بالنشيد الوطني للأرجنتين.

    من جانبه، طالب المحامي الأرجنتيني سيزار بيونديني الاتحاد المحلي لكرة القدم بضرورة الرد على ما وصفه بـ"الاستفزاز الأمريكي".

    وكتب سيزار عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " أن تقوم المنظمة الأمريكية بعزف أغنية 'El bombón asesino' بدلاً من النشيد الوطني في الودية اليوم ليس مضحكًا ولا هو بخطأ، بل هي إهانة مقصودة".

    وأضاف: "أتمنى أن يكون للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رد فعل تجاه هذا الاستفزاز الأمريكي".


  • جدل ضربة جزاء الأرجنتين .. الحديث عن المجاملات بدأ

    في كأس العالم قطر 2022، روج البعض لمزاعم "مجاملة" المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي، لتحقيق اللقب العالمي، كونه ما كان ينقص مسيرة "البرغوث" .. وقد فتحت ودية هندوراس الباب أمام هذه المزاعم من جديد!

    السبب وراء ذلك ما حدث في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول لمواجهة هندوراس، حيث أطلق حكم الودية صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني على خلفية دفعة في ظهر اللاعب نيكولاس تاجليافيكو.

    تلك الحالة لم يتردد الحكم في احتسابها، رغم أنها في بعض الدوريات الكبرى تُعتبر الدفعة "خفيفة" في الظهر وضمن إطار المنافسة على الكرة.

    من هنا بدأ الجمهور يكتب تعليقات مثل: "هكذا أعطوا الأرجنتين آخر كأس عالم".

  • لاوتارو مارتينيز .. محاولة تعويض ما فات

    على الجانب الفردي للاعبين، فالأعين كانت تراقب بالتحديد لاوتارو مارتينيز؛ مهاجم إنتر، ليس لاسمه فقط، إنما لم ينس له الجمهور ما صنعه في كأس العالم قطر 2022 من مستوى سيئ وإهدار فرص، ويترصدون له كل كبيرة وصغيرة قبل نسخة 2026 وهو ما سيحدث أثناءها أيضًا.

    صاحب الـ28 عامًا بخلاف تسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء، فهو من صنع الهدف الثاني لزميله سيميوني بتمريرة كعب داخل منطقة الجزاء.

    لكن بعيدًا عن هاتين اللقطتين، ورغم أن لاوتارو بدى وكأنه يتوعد للانتقام من الإصابة التي حرمته من المشاركة بانتظام في كأس العالم قطر 2022 إلا أنه أُخذ عليه أمام هندوراس إهدار الفرص السهلة كذلك، على إثر الاستعجال والرغبة في تعويض ما فات.

    الحكم من مباراة ودية لن يكون منصفًا، لكن قياسًا على موسمه مع إنتر، فقد "تحولت شخصيته" بعد صدمة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25، بخماسية فاضحة أمام باريس سان جيرمان وعقب وداع كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ16 على يد فلومينينسي البرازيلي..

    حينها خرج لاوتارو مهاجمًا زملائه اللاعبين، قائلًا: "من أراد البقاء فليستمر، ومن لا يريد فليرحل. لقد رأيت الكثير من الأشياء التي لم تعجبني، أما أن فأريد تحقيق الانتصارات".

    والنتيجة؟ .. قاد الأرجنتيني النيراتزوري لحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا 2025-26، مع الحفاظ على لقب هداف "سيري آ" للموسم الثاني على التوالي.

    من هنا يأتي ينبل التفاؤل من لعب شخصية مارتينيز الجديدة على قيادة التانجو في الحدث العالمي، حتى وسط الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي من عدمها على إثر الإصابات، لن يفقد الأرجنتينيين على الأقل لـ"قائد فعلي" داخل المستطيل الأخضر.

    "لم أحصل على مونديال 2022 بالطريقة التي أردتها ولم أصل إليه بالطريقة المحببة لي، أما الآن فأنا جاهز" .. تصريح قاله لاوتارو مارتينيز عقب الفوز أمام هندوراس وينتظر الجمهور أن يُطبق داخل المستطيل الأخضر في كأس العالم 2026!

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