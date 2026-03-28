ميسي والمونديال السادس: اتركوه يرحل بسلام ورونالدو ليس دافعًا.. فقد سُلِّمت الراية ورُفعت الأقلام!

تسيطر حالة من الغموض والقلق على الشارع الرياضي الأرجنتيني والعالمي بعد التصريحات الأخيرة لمدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، والتي ترك فيها الباب مفتوحًا على مصرعيه للاحتمالات كافة بشأن مشاركة القائد ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد سكالوني، عقب فوز التانجو الصعب على موريتانيا في مباراة ودية، أن القرار النهائي يعود لليو وحده، بناءً على حالته البدنية والذهنية، مشددًا على أن الجهاز الفني لن يمارس أي ضغط عليه.

ومع اقتراب المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، يظل السؤال: هل يشارك ميسي للمرة السادسة؟



