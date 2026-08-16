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هيثم محمد

ميسي ضد ناشفيل | أسيست لا يشفع ضد الرباعية .. وصب جام غضبه على الحكم ولاعب ريال مدريد السابق!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
ناشفيل ضد إنتر ميامي
ناشفيل
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

سقوط جديد لإنتر ميامي

سقط إنتر ميامي فجر الأحد ضد ناشفيل بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف واحد في قمة الدوري الأمريكي، ليضيع الفريق فرصة الانقضاض على صدارة ناشفيل.

وشارك ليونيل ميسي أساسيًا رغم تكهنات مدربه قبل اللقاء بخصوص حالته النفسية عقب وفاة والده خورخي الأسبوع الفائت.

  • ضياع فرصة الصدارة

    قبل المباراة، كان الفارق بين المتصدر ناشفيل وملاحقه إنتر ميامي فقط نقطتين، ولكن مع السقوط برباعية لحساب الجولة التاسعة عشر، ابتعد ناشفيل بخمس نقاط عن إنتر ميامي.

    شارك ميسي في اللقاء كاملًا، ولكن مساهمته التهديفية الوحيدة كانت بتقديم تمريرة الهدف الحاسم لزميله تيلاسكو سيجوفيا قبل ختام الشوط الأول بثواني، ليصل إلى 420 تمريرة حاسمة بمشواره الكروي، ومجموع 1341 مساهمة تهديفية.

    وأضاع ميسي فرصة العودة للتسجيل مع إنتر ميامي عندما أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، وارتدت إلى ريجيلون الذي أودعها الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب دخول منطقة الجزاء قبل التنفيذ، ليضيع ركلة جزاء ثالثة على التوالي بعد الإضاعة مرتين مع الأرجنتين في المونديال

    وهي المناسبة الأولى منذ 2014 التي يضيع الأرجنتيني ثلاث ركلات على التوالي، وأول مرة يضيع ركلة جزاء مع إنتر ميامي منذ عام تقريبًا، وتحديدًا منذ سبتمبر الفائت.


    نجم المباراة الأبرز كان لاعب ناشفيل هاني مختار، الألماني صاحب الأصول السودانية الذي هز الشباك مرتين بالدقيقة 49 و63، وكان أفضل لاعبي المباراة وليس فقط فريقه في اكتساح الضيوف.

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  • العصبية شعار ميسي

    ظهر ميسي عصبيًا في معظم مجريات اللقاء على عكس عادة الأرجنتيني، احتجاج على تدخلات الخصم، وتوجيه كلمات قاسية للحكم، وحتى غضب من تحركات وتمريرات الزملاء.

    أبدى ميسي غضبه من الظهير الأيسر لفريقه سيرخيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد الأسبق، بسبب سوء تحركاته وتمريراته، مستوى لم يفت حتى على معلقي المباراة الذي تعجبوا من سوء قرارات الظهير السابق في مدريد وتوتنهام ومانشستر يونايتد.


    غضب ميسي ضد الحكم اشتعل بقوة في الشوط الثاني عقب تدخل قوي من لاعب ناشفيل عليه دون صفارة، لترتد هجمة لأصحاب الضيوف أسفرت عن ثالث الأهداف، لينفجر "البولجا" في وجه الحكم احتجاجًا وسخرية، ويتحصل على البطاقة الصفراء.



  • مباراة جيدة ولكن لا تكفي

    رغم العصبية، ولكن ميسي قدم المعتاد، صنع وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، وكان له فرصة خطيرة بالشوط الثاني عندما ضرب العارضة مرتين في نفس اللعبة، كما هز الشباك ولكن أُلغي هدفه بداعي التسلل، وبالمجمل سدد أربع مرات على مرمى ناشفيل دون أن ينجح مجددًا في هز الشباك التي تعانده منذ عودته عقب المونديال.

    الآن يحتاج ميسي وإنتر ميامي ربما للتعافي، والأرجنتيني بالذات قد يستفيد من راحة بسيطة في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها بعد رحيل والده، وناديه يحتاجه في أفضل أحواله الذهنية والبدنية، لأن مشاركة ميسي فقط لا تكفي، والدليل الخسارة ضد ليون قبل أيام ووداع كأس الدوريات، والسقوط في قمة الدوري والابتعاد عن ناشفيل، مع العلم أن إنتر ميامي من هنا وحتى نهاية الشهر يخوض ثلاث مباريات بين البطولتين.

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