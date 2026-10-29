صديقه ذكّره بأيام برشلونة أمام سينسيناتي .. ميسي يفشل في تكرار "أيقونة رونالدو" ورقم سلبي يُعيد "حديث الاعتزال"!

على غير العادة، ميسي لا يسجل ولا يصنع في مباراة لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي، وهذا ما حدث في لقاء فريقه أمام سينسيناتي بالجولة 32 من عمر البطولة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

إنتر ميامي الذي دخل اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي، كان يطمح في التعافي مع خسارته في المباراة الماضية أمام نيويورك ريد بولز، بينما حرص خصمه على زيادة فرصه في الوصول إلى المرحلة الفاصلة.

الشوط الأول جاء هادئًا دون تسجيل أي أهداف من جانب الطرفين، قبل أن تبدأ الإثارة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بهدف رائع من الأوروجوياني لويس سواريز، قبل أن يرد سينسيناتي بثنائية لصامويل جيدي وكينجي مبوما.

الأمور كانت تسير نحو خسارة إنتر ميامي للمباراة، قبل أن يظهر المنقذ "ليس ميسي"، بل ريكيلمي فيليبي الذي سجل التعادل في الدقيقة 90، ليخرج أصحاب الأرض بنقطة من هذه الملحمة، ويحتل المركز الرابع بـ56 نقطة.

ماذا قدم ميسي في هذه المباراة؟ ليس الكثير، ولكن هناك أحداث عديدة كانت مثيرة للاهتمام!