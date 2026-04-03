



يرجع هذا التباين الكبير في أرقام التفاعل إلى طبيعة المحتوى الذي يحرص كل حساب على تقديمه عبر فضاء الإنترنت.

يلاحظ الجميع أن حساب كريستيانو رونالدو يغرق في المثالية الزائدة عن الحد حيث يبدو كل منشور كأنه قطعة إعلانية مدروسة بعناية فائقة وخاضعة لتنسيق فني وتجاري معقد.

هذا النهج الاحترافي المبالغ فيه يجعل الحساب يبدو كأنه واجهة تسويقية جامدة مما قد يدفع قطاعات من الجماهير إلى النفور التدريجي بمرور الوقت.

في المقابل يحافظ ليونيل ميسي على طابع العفوية والبساطة في صفحته التي تغلب عليها الصور العائلية واللقطات اليومية غير المتكلفة وهو ما يمنح المتابعين شعورًا بالقرب والمصداقية بعيدًا عن صخب المجهود الإعلاني الضخم.

هذه الأرقام ليست غريبة بشكل عام، فميسي يسيطر على اثنين من أعلى ثلاثة منشورات إعجابًا في تاريخ منصة "إنستجرام" التي يحتل كريستيانو رونالدو صدارة المتابعين فيها!



