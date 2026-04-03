علي رفعت

أرقامه فاجأت الجميع.. لماذا جمع ميسي وحده أرقامًا تتفوق على رونالدو ومبابي وفينيسيوس في إعلانهم الأخير؟!

السر وراء أرقام ميسي الهائلة!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفوقا كاسحًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استطاع بمفرده كسر كافة التوقعات الرقمية في الحملة الدعائية الأخيرة الخاصة بلعبة "ليجو".

حقق المقطع المصور المنشور على حساب ميسي الشخصي في "إنستجرام" رقمًا قياسيًا بوصوله إلى 18 مليون إعجاب في ساعات قليلة للغاية متجاوزًا بمسافات شاسعة المقطع الجماعي الموحد الذي نُشر بالتعاون بين حسابات البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور إضافة إلى حسابات شركة الألعاب العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم والذي توقف عند حاجز 12 مليون إعجاب فقط وقت كتابة تلك الكلمات رغم حجم القوى الضاربة المشاركة فيه.


  • المثالية التي تنفر المتابعين


    يرجع هذا التباين الكبير في أرقام التفاعل إلى طبيعة المحتوى الذي يحرص كل حساب على تقديمه عبر فضاء الإنترنت.

    يلاحظ الجميع أن حساب كريستيانو رونالدو يغرق في المثالية الزائدة عن الحد حيث يبدو كل منشور كأنه قطعة إعلانية مدروسة بعناية فائقة وخاضعة لتنسيق فني وتجاري معقد. 

    هذا النهج الاحترافي المبالغ فيه يجعل الحساب يبدو كأنه واجهة تسويقية جامدة مما قد يدفع قطاعات من الجماهير إلى النفور التدريجي بمرور الوقت. 

    في المقابل يحافظ ليونيل ميسي على طابع العفوية والبساطة في صفحته التي تغلب عليها الصور العائلية واللقطات اليومية غير المتكلفة وهو ما يمنح المتابعين شعورًا بالقرب والمصداقية بعيدًا عن صخب المجهود الإعلاني الضخم.

    هذه الأرقام ليست غريبة بشكل عام، فميسي يسيطر على اثنين من أعلى ثلاثة منشورات إعجابًا في تاريخ منصة "إنستجرام" التي يحتل كريستيانو رونالدو صدارة المتابعين فيها!


  • فخ الخوارزميات وقيود الانتشار


    تتدخل الجوانب التقنية المعقدة في توجيه دفة التفاعل نحو المنشورات الفردية بدلاً من التعاونية المشتركة، حيث تتبع المنصات العالمية سياسات تحد من وصول المقاطع المصورة التي يتم نشرها عبر خاصية التعاون بين عدة حسابات مليونية دفعة واحدة. 

    تدرك هذه المواقع جديًا أنه في حال السماح لمقطع يجمع حسابات ثلاثة من أهم نجوم العالم بالإضافة إلى الاتحاد الدولي وواحدة من أكثر الألعاب شعبية بالانتشار الطبيعي الكامل فإن ذلك سيصل لأرقام فلكية تضر بسوق الإعلانات المدفوعة وتلغي الحاجة للترويج الممول.

    لذلك تفرض الخوارزميات أحيانًا قيودًا تقنية لتقليل هذا الانتشار لتلك المنشورات الجماعية وهو ما يفسر لماذا استطاع منشور ميسي المنفرد التحليق وحيدًا بعيدًا عن قيود التعاون المشترك.


  • الزخم المونديالي في القارة الأمريكية


    يعيش ليونيل ميسي حاليًا حالة من الوهج الاستثنائي داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم بعد أسابيع من الآن.

    ساهم وجود النجم الأرجنتيني في صفوف نادي إنتر ميامي في جذب قاعدة جماهيرية ضخمة وجديدة من المشجعين الأمريكيين الذين يتابعون كل جديد يخصه بشغف كبير. 

    هذا التركيز الجماهيري المكثف في منطقة جغرافية واعدة ومؤثرة عالميًا منح ميسي قوة دفع رقمية هائلة جعلت من منشوره الأخير يتصدر المشهد متفوقًا على التحالف الثلاثي لمنافسيه الذي افتقد لهذا النوع من الزخم الجغرافي والجماهيري المباشر في القارة الجديدة.


  • mes ron mbap vini LEGOLEGO

    بيت القصيد


    الفجوة الرقمية التي أحدثها ميسي بجمعه 18 مليون إعجاب مقابل 12 مليونًا فقط لخصومه مجتمعين لا تمثل مجرد تفوق عابر في لغة الإحصائيات بل هي رسالة واضحة لكل العاملين في مجال التسويق الرياضي مفادها أن الجمهور في عام 2026 أصبح أكثر وعيًا وانحيازًا للصدق الفني على حساب التكلف التجاري. 

    لقد أثبت البرغوث أن كسر هيبة الإعلان وتحويله إلى لحظة إنسانية عفوية هو الطريق الأسرع لقلوب الملايين في حين أن التحالفات الكبرى والأسماء الرنانة قد تظل حبيسة القيود التقنية والتنسيقات الجامدة التي تفتقر إلى الروح. 

    في النهاية يبدو أن ميسي لم يربح فقط قطعة من لُعبة كأس العالم في إعلان شركة "ليجو" بل كسب ثقة مطلقة تجعل من حسابه الشخصي المنصة الأقوى عالميًا قبل انطلاق صافرة المونديال.