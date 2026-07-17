"الأعظم في كل العصور" .. ميسي يرد على المقارنة مع مارادونا ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العالم





ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، حامل لقب كأس العالم والذي بلغ النهائي في نسخة هذا العام مع منتخب الأرجنتين (الأحد الساعة 22:00 ضد إسبانيا)، يتحدث عن مشاركاته في كأس العالم مع صحيفة «ريبوبليكا».

"البولجا" كشف عن موقفه من الاعتزال الدولي مع الأرجنتين عقب 2026: "لا أريد أن أقول إنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي أو ما شابه ذلك. أفكر فقط في الاستمتاع بها إلى أقصى حد. سيكون الأمر كما يشاء الله، مرة أخرى".





وعن أنه لم تكن متأكدًا تمامًا من المشاركة في كأس العالم: «هذا صحيح، لقد تحدثتُ كثيرًا مع سكالوني حول هذا الأمر، وتبادلنا الآراء، واتخذتُ قراري في اللحظة الأخيرة. في نسخة كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة لم أكن في أفضل حالاتي، ولن أشارك هنا إلا إذا تمكنتُ من الوصول في أفضل حالة بدنية، لأظل مفيدًا للفريق. والحمد لله أنني نجحتُ في ذلك: كنتُ أعلم أنني سأكون على مستوى التحدي، والآن أنا أستمتع بهذه التجربة».



