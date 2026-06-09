يقترب ميسي من استعادة لياقته البدنية الكاملة، في الوقت الذي تكمل فيه الأرجنتين استعداداتها النهائية قبل الانطلاق الرسمي لكأس العالم 2026.

وكان غياب المهاجم الأسطوري ملحوظًا خلال المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها منتخ «الألبيسيليستي» على هندوراس في 6 يونيو، حيث اضطر إلى التغيب بسبب إصابة عضلية طفيفة.

ومع ذلك، سارع المدير الفني سكالوني إلى تهدئة المخاوف بشأن جاهزية قائده للمشاركة في البطولة. وأكد المدرب الفائز بكأس العالم أن ميسي من المتوقع أن يشارك في المباراة الودية المقبلة ضد أيسلندا، في خطوة مهمة نحو تعافيه، في الوقت الذي تسعى فيه حاملة اللقب للدفاع عن عرشها.