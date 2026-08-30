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زهيرة عادل

رد على جوزيه مورينيو وأحرج كريستيانو رونالدو .. ليلة تاريخية لليونيل ميسي "لا تخلو من التشكيك" أمام مونتريال

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
جوزيه مورينيو
إنتر ميامي ضد مونتريال
إنتر ميامي
مونتريال
الدوري الأمريكي
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
النصر

ماذا قدم "البرغوث" خلال مواجهة إنتر ميامي ومونتريال؟

ليلة تاريخية جديدة يعيشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملاعب كرة القدم، في وقت ينتظر منه البعض أن يعلن اعتزاله، لكنه يأبى أن تكون المراحل الأخيرة من مسيرته مجرد خطوات لا أكثر..

"البرغوث" قاد إنتر ميامي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – لفوز تاريخي أمام مونتريال بسباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الأمريكي.

هذا الانتصار هو الأول لإنتر ميامي بعد التعثر في خمس مباريات متتالية في مختلف البطولات، إذ تعادل في لقاء وخسر أربعة آخرين.

وقد رفع رفاق ليو رصيدهم إلى النقطة 42 في وصافة جدول ترتيب مجموعة "الشرق" من الدوري الأمريكي متأخرين بعشر نقاط عن ناشفيل، فيما تجمد رصيد مونتريال عند 21 نقطة في المركز الـ14.

وللتعمق أكثر في الليلة التاريخية لليونيل ميسي أمام مونتريال دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • ميسي يرد على مورينيو بـ"سوبر هاتريك"

    قبل ساعات من مواجهة إنتر ميامي ومونتريال، رشح البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لريال مدريد، ميسي للحصول على الكرة الذهبية 2026، عطفًا على أدائه الفردي في الموسم، رافضًا أن تُمنح الجائزة على الأداء الجماعي سواء التتويج بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم.

    "سبيشل وان" قال نصًا في مؤتمر صحفي: " بالنسبة لي، يجب أن تذهب الكرة الذهبية لأحد هؤلاء اللاعبين الذين سنفتقدهم إلى الأبد عندما يتوقفون عن اللعب. أنا أفتقد مارادونا، ورونالدينيو، ورونالدو، وكريستيانو، وميسي، وزيزو، ولوثار ماتيوس... أفتقد هؤلاء الأشخاص".

    ولم يتوان "البرغوث" في الرد على البرتغالي لتأكيد أحقيته في الحصول على البالون دور، ففي عمر الـ39 لا يوجد لاعب في ملاعب كرة القدم يقدم ما يقدمه حاليًا، متغلبًا على كافة الظروف من حوله.

    أمام مونتريال، سجل ميسي أربعة أهداف "سوبر هاتريك"؛ بدأ بركلة حرة في الدقيقة 40 ثم هدف ثانِ في الدقيقة 52 بعد مراوغة رائعة للاعبي الخصم داخل منطقة الجزاء قبل التسديد، ومن فوق الحارس أضاف هدفه الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يكون الختام مع هدف من ركلة حرة ثانية في الدقيقة 6+90.



    ولم يكتف ليو بالرباعية، إنما كذلك صنع الهدف الرابع لفريقه في المباراة لزميله لويس سواريز في الدقيقة 77، بفضل عرضية هوائية أكثر من رائعة، ضربت دفاعات مونتريال قبل أن تضع الأوروجواياني على انفراد بالحارس توماس جيلير.



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  • تألق لا يخلو من التشكيك .. جاملته رابطة الدوري الأمريكي!

    طالما ذُكر اسم ليونيل ميسي فالتشكيك يحضر، خاصةً في السنوات الأخيرة ممن يؤمنون بنظرية "المؤامرة"..

    الجدل أمام مونتريال يتعلق بهدفه الأول في المباراة الذي سجله من ركلة حرة مباشرةً في مرمى الخصم، حيث اصطدمت الكرة أولًا بقدم الظهير لوكا بيتراسو ثم مرت للشباك.



    رابطة الدوري الأمريكي عبر موقعها الرسمي احتسبت الهدف لصالح النجم الأرجنتيني، وسط اتهامات من البعض أنها جاملته. أما موقع الإحصائيات الشهير "أوبتا" فأبى، وقد احتسبه كهدف عكسي لبيتراسو.

    على كلٍ ووفقًا لموقع الرابطة الأمريكية المعمول به بشكل رسمي، يتصدر ميسي حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري المحلي 2026 برصيد 18 متفوقًا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه بيتر موسى؛ لاعب دالاس.


  • أحرج رونالدو وكسر رقم جونينيو

    في ليلة مثل هذه لا بد من الحديث عن الأرقام القياسية، حيث أحرج من خلالها ميسي عدد من خصومه على رأسهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو..

    - صار ليو اللاعب رقم 19 في تاريخ الدوري الأمريكي، الذي يسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة.

    - أصبح ميسي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصل إلى 20 مباراة مسجلًا خلالها أكثر من هدف، إذ فعل عبر 72 مباراة.

    - هذا "السوبر هاتريك" هو السابع خلال مسيرة ميسي في الملاعب، إذ فعل من قبل أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2010، وفي الدوري الإسباني أمام فالنسيا (2012)، إسبانيول (2012)، أوساسونا (2013)، إيبار (2017 – 2020).

    - كسر ميسي الرقم القياسي في الأهداف المسجلة بركلات حرة مباشرة الخاص بالأسطورة البرازيلي جونينيو برنامبوكانو (72)، حيث رفع رصيده لـ74 – عملًا بحسابات رابطة الدوري الأمريكي التي احتسبت الهدف الأول له وليس كهدف عكسي – متساويًا مع البرازيلي جاير روزا بينتو، وخلف مارسيلينيو كاريوكا (78).



    - أصبح ليو أول لاعب في التاريخ يسجل هدفين من ركلات حرة في مباراة واحدة بثلاث قمصان مختلفة، حيث فعل مع برشلونة، المنتخب الأرجنتيني وإنتر ميامي.

    - أحرج ميسي غريمه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الليلة، حيث رفع رصيد أهدافه مع الأندية إلى 800، ليكون أسرع وأصغر لاعب يصل لهذا الرقم خلال 964 مباراة، فيما فعل صاروخ ماديرا خلال 1060 مباراة.


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  • عقلية تُدرس

    قبل 17 يومًا خرج علينا ميسي برسالة أبكت الكثيرين، في وداع والده الذي وافته المنية في السابع من أغسطس الجاري.

    وخلال تلك الرسالة، أكد البرغوث أن النهاية – اعتزاله – قد اقترب كثيرًا، مشككًا في قدرته على مواصلة ممارسة كرة القدم في غيابه.

    لكن ولأنه يختلف عن الجميع – كما يقول جمهوره دائمًا – قدم ميسي للنشء درسًا في "عقلية النجم الحقيقي" من جديد وهو في أواخر مسيرته، حيث سجل ستة أهداف خلال ثلاث مباريات وصنع اثنين آخرين، منذ وفاة والده.