رد على جوزيه مورينيو وأحرج كريستيانو رونالدو .. ليلة تاريخية لليونيل ميسي "لا تخلو من التشكيك" أمام مونتريال

ليلة تاريخية جديدة يعيشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملاعب كرة القدم، في وقت ينتظر منه البعض أن يعلن اعتزاله، لكنه يأبى أن تكون المراحل الأخيرة من مسيرته مجرد خطوات لا أكثر..

"البرغوث" قاد إنتر ميامي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – لفوز تاريخي أمام مونتريال بسباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الأمريكي.

هذا الانتصار هو الأول لإنتر ميامي بعد التعثر في خمس مباريات متتالية في مختلف البطولات، إذ تعادل في لقاء وخسر أربعة آخرين.

وقد رفع رفاق ليو رصيدهم إلى النقطة 42 في وصافة جدول ترتيب مجموعة "الشرق" من الدوري الأمريكي متأخرين بعشر نقاط عن ناشفيل، فيما تجمد رصيد مونتريال عند 21 نقطة في المركز الـ14.

وللتعمق أكثر في الليلة التاريخية لليونيل ميسي أمام مونتريال دعونا نستطرد في السطور التالية..



