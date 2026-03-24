Goal.com
مباشر
Al Ahli v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite FinalGetty Images Sport
علي رفعت

ميزة خاصة للهلال و11 مباراة في 12 يومًا.. الاتحاد الآسيوي يحسم الموقف النهائي للنخبة!

دوري أبطال آسيا النخبة
دوري أبطال آسيا 2
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن اعتماد حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة بشأن الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية حيث تقرر تحويل مسار المنافسات في منطقة الغرب لتلعب بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بدلًا من نظام الذهاب والإياب التقليدي. 

يأتي هذا القرار في ظل ضيق الأجندة والظروف الاستثنائية التي شهدتها المرحلة الماضية مما دفع الاتحاد القاري إلى حسم هوية البطل عبر تجمع كروي كبير تحتضنه مدينة جدة السعودية في شهر أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد جدة مواجهات نارية تجمع صفوة أندية القارة الصفراء في صراع مباشر على اللقب القاري الأغلى في حلته الجديدة.


  • مواجهات قوية في دور الستة عشر بمنطقة الغرب


    تفتتح مدينة جدة أبوابها لاستقبال كبار القارة يومي 13 و14 أبريل حيث تقام مباريات دور الستة عشر لمنطقة الغرب والتي أسفرت عن صدامات كلاسيكية مرتقبة.

    يبرز في واجهة هذه اللقاءات المواجهة السعودية القطرية التي تجمع بين الهلال والسد في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول حيث يبحث كل فريق عن تأكيد زعامته القارية منذ البداية.

    وفي مسار آخر يصطدم النادي الأهلي السعودي بنظيره الدحيل القطري في مباراة ستكون مسرحًا لصراع تكتيكي كبير بين نجوم الفريقين.

    كما يشهد هذا الدور لقاء يجمع بين تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي في اختبار صعب للفريق الإماراتي الطامح للذهاب بعيدًا في البطولة.

    وتكتمل صورة دور الستة عشر بلقاء يجمع بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي في مواجهة جماهيرية كبيرة ينتظرها عشاق الكرة في البلدين بالنظر إلى التاريخ العريق للفريقين في المنافسات الآسيوية.


  • جدة تتحول إلى مسرح عالمي للنهائيات المجمعة


    سيكون ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الملقب بالجوهرة المشعة وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل شاهدين على كافة تفاصيل الأدوار النهائية بدءًا من 13 أبريل وحتى موعد النهائي الكبير في 25 من الشهر ذاته.


  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    قرعة مرتقبة لرسم خارطة الطريق نحو اللقب


    يترقب الوسط الرياضي الآسيوي غدًا الأربعاء إجراء مراسم القرعة الرسمية التي ستحدد المسارات المتبقية للبطولة وصياغة مواجهات الدور ربع النهائي.

    وستحمل هذه القرعة أهمية خاصة لأنها ستجمع بين الأندية المتأهلة من منطقة الغرب والفرق التي حجزت مقاعدها بالفعل من منطقة الشرق وهي ماتشيدا زيليفا وفيسل كوبي من اليابان بالإضافة إلى جوهور الماليزي وبوريرام التايلاندي.

    وتعتمد آلية القرعة على نظام صارم يمنع التقاء فريقين من نفس المنطقة في الدور ربع النهائي مما يضمن مواجهات مباشرة بين الشرق والغرب.


  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تعديلات جوهرية تشمل دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي


    ولم تقتصر قرارات الاتحاد الآسيوي على بطولة النخبة فقط، بل امتدت لتشمل مسابقتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي لموسم 2025/2026.

    قرر الاتحاد تطبيق نظام المباراة الواحدة الفاصلة في أدوار ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب في هاتين البطولتين لضمان سير المسابقات وفق الجدول الزمني المزدحم.

    وقد حدد الاتحاد يومي 19 و22 من شهر أبريل المقبل مواعد لإقامة هذه المباريات الحاسمة، على أن يتم الإعلان عن الملاعب المحايدة التي ستستضيف هذه المواجهات في وقت لاحق.


  • امتيازات فنية وتصنيفية لنادي الهلال السعودي


    كشفت اللوائح التنظيمية عن منح نادي الهلال السعودي ميزات فنية هامة بصفته متصدر منطقة الغرب والفريق الأعلى تصنيفًا في المسابقة حتى الآن.

    وبموجب هذه اللوائح فإن الهلال لن يواجه فريق ماتشيدا زيليفا الياباني متصدر منطقة الشرق إلا في المباراة النهائية في حال نجاح الفريقين في تجاوز كافة الأدوار السابقة.

    علاوة على ذلك سيخوض الهلال أولى مباريات الدور ربع النهائي مما يمنحه ميزة الحصول على يوم راحة إضافي قبل خوض معركة نصف النهائي في حال تأهله.