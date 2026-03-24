ميزة خاصة للهلال و11 مباراة في 12 يومًا.. الاتحاد الآسيوي يحسم الموقف النهائي للنخبة!

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن اعتماد حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة بشأن الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية حيث تقرر تحويل مسار المنافسات في منطقة الغرب لتلعب بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بدلًا من نظام الذهاب والإياب التقليدي.

يأتي هذا القرار في ظل ضيق الأجندة والظروف الاستثنائية التي شهدتها المرحلة الماضية مما دفع الاتحاد القاري إلى حسم هوية البطل عبر تجمع كروي كبير تحتضنه مدينة جدة السعودية في شهر أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد جدة مواجهات نارية تجمع صفوة أندية القارة الصفراء في صراع مباشر على اللقب القاري الأغلى في حلته الجديدة.



