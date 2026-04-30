تدخلات عنيفة، وأجواء مشحونة، هكذا جاءت قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، التي شهدت فوز النصر على الأهلي، بهدفين دون مقابل، على ملعب الأول بارك.

لاعبو الأهلي طالبوا بركلات جزاء في أكثر من مناسبة، وانتفاضة جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على لقطة تدخل كينجسلي كومان، على المدافع الأهلاوي ميريح ديميرال، والمطالبة ببطاقة حمراء لم يشهرها الحكم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا بلجيكيًا "بالكامل"، لإدارة مباراة النصر والأهلي، بقيادة إريك لامبريشتس، وبمعاونة جو دي ويردت وماتياس هيلابرت، وناثان فيريومين، حكمًا رابعًا، وبرام فان دريش لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه نيكو كلايس.