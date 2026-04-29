أحمد فرهود

"والله العظيم عار".. اتهامات خطيرة من ميريح ديميرال ضد النصر ومدرب الأهلي يوجه طلبًا إليه

ماذا قال ديميرال؟!..

فتح كلاسيكو المملكة الكبير، حربًا جديدة بين التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، ونادي النصر وجماهيره.

الأهلي خسر (0-2) ضد مستضيفه النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وفي هذا السياق.. زعم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، أن هُناك مساعدات خاصة يتحصل عليها نادي النصر؛ من أجل الفوز في مبارياته، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووصف ديميرال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، ما حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير بـ"العار"؛ حيث كان الأهلي قد طالب بالحصول على "ركلتي جزاء" ضد النصر، دون أي قرار.

    وعن ذلك يقول المدافع التركي: "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر.. ما هذا يا صديقي؟!؛ والله العظيم أنه عار".

    وشدد ديميرال على أن الأهلي، لا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية من أجل الفوز؛ قائلًا: "نحن فخورون بنادينا.. وسنظل في القمة".

    ومن ناحيته.. الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، الذي يبدو أنه لم يستمع لتصريحات مدافعه التركي ميريح ديميرال بعد؛ قام بتوجيه طلب إلى اللاعب، بعد الكلاسيكو ضد نادي النصر.

    يايسله طلب في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، من ديميرال؛ أن يتجنب منشوراته المثيرة للجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقال يايسله عن ذلك: "ربما عليه تجنُب المنشورات عبر منصة (إكس)؛ لكن جميعنا بشر، والأهم ما يحدُث داخل أرضية الملعب".

    ونشر ديميرال رسالة استفزازية للنصر، بعد نهاية الكلاسيكو السعودي الكبير؛ كتب فيها: "لأول مرة تتواجد ميدالية دوري أبطال آسيا في ملعبهم"، في إشارة إلى عدم تتويج النصر باللقب القاري الكبير عبر تاريخه.

    وقاد المدافع التركي فريقه الأهلاوي، للفوز مرتين متتاليتين بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وتحديدًا في 2024-2025 و2025-2026.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها ديميرال الفريق النصراوي، حيث فعل هذا الأمر كثيرًا؛ الأمر الذي دفع جمهور العالمي لرمي بعض زجاجات المياه وغيرها عليه، خلال الكلاسيكو.

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، في 29 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

