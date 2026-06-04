كواليس تحرك ميريح ديميرال للرحيل عن الدوري السعودي .. والأهلي يتحدى فنربخشه بأول رد رسمي

في وقت لم يصدق به غالبية جمهور الأهلي مزاعم الصحافة التركية، أتى الخبر اليقين من هاكان صافي؛ مرشح الرئاسة نفسه، كاشفًا رسالة ميريح ديميرال له.

صافي أوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عارضًا صورة مدافع الأهلي: "أعلن لكم عن أولى صفقاتنا وسيتبعها المزيد. أشكر ميريح ديميرال، فبعد أن شرحت له خطتي، قال لي (سأكون معك في كل مكان)، أنا متأكد من أنه سيقدم القيادة والشخصية العظيمة للفريق".









تلك التصريحات أتت كالصدمة على جمهور الأهلي، خاصةً مع التزام ديميرال الصمت، لكن الرد جاء من قلعة الكؤوس..