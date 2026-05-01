محمود خالد

صديق رونالدو وخصم النصراويين: ديميرال "رمز الأهلي" للرد على استفزاز العالمي .. هل والدته هي السبب؟

ما سر الأزمة الكبرى بين ديميرال وجماهير النصر؟

رغم أنه لم يكن الوحيد الذي دخل في صدام مع جماهير النصر، ولكن قصته ربما تستحق الوقوف عندها، خاصة بعدما حدث في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ذلك هو المدافع ميريح ديميرال.

مدافع الأهلي، الذي بات مهددًا بعقوبة انضباطية، بسبب شكوى نصراوية، أثار الكثير من الجدل، حيث بدا وكأنه يتعامل مع النصر باعتباره "مواجهة شخصية"، أكثر من كونها منافسة تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

  • صديق رونالدو .. خصم النصراويين

    وكان ميريح ديميرال، قد صرّح مسبقًا، بأن علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، لا تزال موصولة، منذ أن كانا زميلين في يوفنتوس، حيث قضى التركي موسمين مع السيدة العجوز، قبل إعارته إلى أتالانتا ثم بيع عقده نهائيًا.

    ديميرال صرح بأن كريستيانو مميز، وقدم له بعض النصائح مسبقًا، وعندما أراد الرحيل بسبب المنافسة مع كيليني وبونوتشي ودي ليخت، تحدث الدون معه وشرح له أن عليه التدرب مع الكبار ليتطور، وأضاف أنه يعتبر رونالدو صديقًا وقدوة له.

    ولكن، يبدو أن صداقة رونالدو، لن تمنعه من أن يصبح خصمًا لدودًا للجماهير النصراوية، وقد تؤثر خلافاته الأخيرة على علاقته بـ"الدون"، والذي صرح بأنه مستاء من سلوكيات البعض ومنشوراتهم عبر فيسبوك وإنستجرام، وسيتحدث عن هذه الأمور مع نهاية الموسم.


    الواقعة الأولى؟ ليس تمامًا

    في مسيرة ميريح ديميرال، هناك بعض الوقائع التي جعلته مثيرًا للجدل، رغم الاعتراف بأن أقواها كانت في مواجهته مع جماهير النصر.

    ديميرال سبق وأن أثار الجدل حول خلافه مع جيان بييرو جاسبيريني، مدربه السابق في أتالانتا، قبل انتقاله إلى الأهلي، حيث أبدى التركي اعتراضه في طريقة معاملة المدرب للاعبين، خاصة بعدما سخر جاسبيريني من لاعبه آنذاك، أديمولا لوكمان، ووصفه له بأنه واحد من أسوأ مسددي ركلات الجزاء الذين شاهدهم على الإطلاق.

    الامتعاض من المدرب جاسبيريني، بلغ ديميرال حد القول إنه لم يودعه عندما غادر بيرجامو، ولم يتصل به، مع الاعتراف بأدائه الكبير كمدرب، ولكن لم يعجب بإسلوبه في التعامل مع اللاعبين، وأنه يفضل تناول العشاء مع مدربين مثل دي زيربي وساري وبيرلو، وليس مع جاسبيريني.

    الواقعة الثانية، شاهدها الجميع في بطولة اليورو 2024، حينما أثار الجدل، بعد تسجيله هدفًا في شباك النمسا، ليحتفل بإشارة "الذئاب الرمادية"، ليتم اتهامه بالتسبب في أزمة دبلوماسية بين تركيا وألمانيا (البلد المضيف)، ويتم إيقافه مباراتين بقرار من اليويفا.

    هل والدة ديميرال هي السبب؟

    أزمة ديميرال في الملاعب السعودية، تتلخص في أنه أقحم نفسه في صراع مع الجماهير النصراوية، الأمر الذي دفع المحلل المصري أحمد عفيفي، لوصفه بأنه يملك "شيئًا شخصيًا" مع النصر، رغم أن أخطاء التحكيم لم يستفد منها فريق واحد.

    على مدار الموسم الحالي، والمناوشات بين ميريح ديميرال والنصراويين لا تتوقف، والسؤال هو: هل كان إساءة أحد المتابعين المنتمين للعالمي، لوالدة ديميرال الراحلة، هو السبب الذي دفعه لهذا السلوك العدواني مع عشاق الأصفر؟".

    لا يمكن الجزم بشأن هذا الأمر، ولكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع، هي أن ميريح ديميرال بات يمتلك خصومة كبيرة مع النصر، جعلته أكثر لاعبي الأهلي، امتعاضًا من أداء التحكيم، ليعرض نفسه لتهديد الإيقاف والغرامة.

    داخل المباراة، يرفع ديميرال إشارة "اثنين" ليذكر الجماهير النصراوية ببطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، بل ويدخل بميداليته الآسيوية، التي فاز بها مؤخرًا، ويدون رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، بأن ملعب الأول بارك لم يشهد هذه الميدالية من قبل.

  • الاتهامات تنهال على ديميرال

    ولا تزال الاتهامات تتواصل حول ميريح ديميرال، في محاولة لإثبات مخالفاته في ملعب الأول بارك، في ظل هذا الشحن الكبير بينه وبين الجماهير النصراوية.

    أحدث تلك الاتهامات، هي أن ديميرال لم يبالِ بالنشيد الوطني السعودي أثناء عزفه، حيث قام بالتحدث مع روجر إيبانيز بحوار فكاهي.

    أضف إلى ذلك، صورة حساب "Team Demiral" قبل مباراة النصر، والتي حملت عبارة "مهجد النصراوية .. لا يهاب .. لا يتراجع .. لا يرحم"،

    الغريب في الأمر، أن النادي الأهلي ذاته أقحم ديميرال في رده على استفزازات النصر، فعندما نشر حساب الراقي ردًا على رسالة "كل واحد يرجع مكانه"، بعبارة "للأمانة.. مو من صالحك كل واحد يرجع مكانه"، كان ديميرال هو من ينظر إلى الكاميرا في التصميم الذي يشير إلى لقبي دوري الأبطال للأهلي و"صفر" للنصر، فهل كان ذلك دفاعًا غير مباشر عن مدافعه التركي، أم أن ديميرال صار رمزًا للأهلي للرد على رسائل خصمه من الرياض؟

    ولا حاجة للحديث بالطبع عن سخرية ميريح ديميرال من ركلة جزاء النصر ضد الفيحاء، أو صورة وهو يقرأ جريدة "إسقاط النصر"، أو تصريحه عقب المباراة، بقوله "والله عار"، تعليقًا على مخالفة كينجسلي كومان على ساقه، التي لم ينل فيها بطاقة حمراء.

