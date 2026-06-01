أبرزها أزمة 2027 المرتقبة!.. أسرار ميركاتو برشلونة "الجنوني" الذي يدهش العالم

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن خزائن "سبوتيفاي كامب نو"، أصبحت مجرد أطلال من الديون، وأن نادي برشلونة سيبقى أسيرًا تحت مقصلة "اللعب المالي النظيف"، لسنواتٍ أخرى قادمة؛ فجّر العملاق الكتالوني مفاجأة هزت أركان القارة العجوز، مع انطلاق صيف عام 2026.

نعم.. برشلونة تعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، قادمًا من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا "70 ثابت و10 متغيّرات"؛ حيث أن هذه الصفقة ليست إلا البداية فقط، لميركاتو صيفي ناري.

وبعد جوردون.. يسعى العملاق الكتالوني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي العاصمة أتلتيكو مدريد، مع أنباء عن صفقاتٍ أخرى محتملة؛ مثل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول والظهير الإسباني مارك كوكوريلا.

كل هذا التحرك البرشلوني الشرس، في سوق الانتقالات الصيفي، أثار علامات استفهام لا حصر لها، وفتح الباب أمام موجة عارمة من الاستغراب في الأوساط الرياضية؛ وهي: "كيف لنادٍ عانى الأمرين لتسجيل لاعبيه قبل أشهر فقط، أن يمتلك الآن اليد العليا والسيولة المالية لمنافسة عمالقة أوروبا؟!".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز الأسباب التي دفعت برشلونة لدخول سوق الانتقالات الصيفي "2026"، بهذا الجنون..