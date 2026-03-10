فيديو | "المال أبعد فيكتور أوسيمين عن الهلال ونجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"

كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن كواليس جديدة تخص انتقال فيكتور أوسيمين إلى الدوري السعودي.
أوسيمين كان هدفًا للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تفاوض الزعيم مع نابولي من أجل الحصول على خدماته، بعد انتهاء فترة إعارته مع جلطة سراي التركي.
الهلال حاول ضم المهاجم النيجيري رسميًا، طمحًا في تواجده مع الفريق بكأس العالم للأندية 2025، ولكنه فشل في حسم الصفقة، لينضم اللاعب بشكل دائم إلى جلطة سراي، بينما وجه الزعيم أنظاره نحو الأوروجوياني داروين نونيز.