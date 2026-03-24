أحمد فرهود

مرشحة للزيادة: 4 صفقات ترسم "ميركاتو الأحلام" في برشلونة.. تضحيات مؤلمة ومفاجأة قد تقلب الطاولة!

جوليان ألفاريز
أليساندرو باستوني
اليخاندرو جريمالدو
أليكس ريميرو
جواو كانسيلو
روبرت ليفاندوفسكي
فيران توريس
أليخاندرو بالدي
هانسي فليك
خطة برشلونة الكاملة في الميركاتو..

بينما تلامس خيوط الشمس الذهبية، قمة سقف "سبوتيفاي كامب نو" المتلألئ بحلته الجديدة؛ لا يشغل بال الملايين من عشاق كتالونيا سوى سؤال واحد، وهو: "هل حانت لحظة استعادة عرش القارة العجوز؟!".

ويُنافس برشلونة بقوة خلال الموسم الحالي 2025-2026، على لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل إلى دور نصف النهائي في العام الرياضي الماضي؛ إلا أن جمهور "البلوجرانا" لا يريد أن يصل بطموحه إلى عنان السماء، خاصة مع معرفة أن الفريق يُعاني من نواقص عديدة.

هذه النواقص يحلم العملاق الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، في معالجتها بشكلٍ نهائي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ وهو ما ظهر جليًا في أحاديث المسؤولين، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.

إلا أن ميركاتو برشلونة يظل مرهونًا دائمًا؛ بمدى إمكانية التخلص من الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي منذ سنوات، والعودة إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ميركاتو أحلام برشلونة في صيف عام 2026، وكيف يُمكن تحقيقه.

  • Real Sociedad v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    1- مركز حراسة المرمى

    لا شك أن العملاق الكتالوني برشلونة أنهى أزمة حراسة المرمى، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ وذلك بعدما تعاقد مع الإسباني الشاب جوان جارسيا، من نادي إسبانيول.

    وتعاقد برشلونة بقيادة مديره الرياضي البرتغالي ديكو، مع جارسيا بـ"الشرط الجزائي"؛ والذي يُقدر بحوالي 25 مليون يورو تقريبًا.

    ويقدّم جارسيا أفضل المستويات مع العملاق الكتالوني؛ ولكن لا يزال النادي يحتاج إلى بديل جاهز له، لأن إصاباته تؤثر بشكلٍ سلبي على الفريق.

    ويبرز اسم أليكس ريميرو، حارس مرمى نادي ريال سوسييداد الإسباني، كأهم خيار لدعم حراسة مرمى برشلونة، في الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استغلال نهاية عقد ريميرو في 30 يونيو 2027؛ ما يجعل قيمة صفقته ليست مرتفعة، في الصيف القادم.

    * ثانيًا: تمويل صفقة ريميرو من خلال توفير مبالغ مالية مهمة؛ بتسويق أو "فسخ عقد" الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وبيع إيناكي بينيا بشكلٍ نهائي.

    كما أن هُناك احتمال أن يؤجل برشلونة هذه الصفقة، إلى صيف عام 2027؛ وذلك عندما ينتهي عقد ريميرو مع سوسييداد رسميًا، وسط عدم ممانعة الحارس على لعب "دور البديل".

    ملحوظة.. نحن كُنا تحدثنا عن ضرورة تدعيم هذا المركز في تقريرٍ سابق؛ وذلك لمنع تكرار أزمة شتيجن في برشلونة بالفعل (طالع التفاصيل).

  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    2- مركز قلب الدفاع

    كل الأنظار تتجه الآن إلى أليساندرو باستوني، قلب دفاع العملاق الإيطالي إنتر؛ والذي يبلغ من العمر 26 سنة، ويرتبط بعقدٍ مع فريقه حتى 30 يونيو 2028.

    وحسب التقارير الصادرة مؤخرًا؛ قد يوافق إنتر على بيع باستوني مقابل 60 مليون يورو، كما أن اللاعب أعطى بعض التلميحات بترحيبه للانضمام إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    باستوني قام مؤخرًا بوضع "إعجاب"، على بعض منشورات نجوم برشلونة؛ وخاصة قلب الدفاع الشاب باو كوبارسي، بعد مباراة الفريق ضد رايو فاييكانو.

    ويحظى المدافع الإيطالي بإعجاب شديدة من المدير الرياضي البرتغالي لنادي برشلونة ديكو؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: يلعب بالقدم اليسرى.

    * ثانيًا: يمتاز بالقوة البدنية.

    * ثالثًا: جيد في بناء اللعب.

    وكل هذه المواصفات يحتاجها برشلونة حاليًا؛ ولكنه لإتمام هذه الصفقة قد يضطر لبيع عقد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، أو عدم التجديد للدنماركي أندرياس كريستنسن.

    المهم.. برشلونة سيكون مجبرًا على التخلي عن مدافع أو أكثر؛ لتوفير مساحة في اللعب المالي النظيف، وعدم تكديس الخط الخلفي.

  • ALEJANDRO GRIMALDO BAYER LEVERKUSEN Getty Images

    3- مركز الظهير الأيسر

    رغم أن نادي برشلونة يُعاني في مركز الظهير الأيمن؛ إلا أن تركيز المدير الرياضي البرتغالي ديكو منصب كليًا، على الطرف الأيسر.

    نعم.. برشلونة يبحث عن ظهير أيسر جديد، في الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: إصابات أليخاندرو بالدي الكثيرة؛ مع تذبذب مستواه.

    * ثانيًا: توظيف جيرارد مارتين كـ"قلب دفاع"؛ مع عدم الاقتناع به كخيار أساسي في الظهير الأيسر.

    هُنا.. يبرز اسم النجم الإسباني أليخاندرو جريمالدو، ظهير أيسر نادي باير ليفركوزن الألماني؛ وهو أحد أبناء برشلونة السابقين، من الأساس.

    ويرى ديكو أن جريمالدو، هو اللاعب الأنسب لبرشلونة؛ لذلك يريد استغلال نهاية عقده مع ليفركوزن في 30 يونيو 2027، لضمه بمبلغ قليل الصيف القادم.

    وهُناك احتمالية أخرى؛ وهي شراء البرتغالي جواو كانسيلو بشكلٍ نهائي من نادي الهلال، بعدما ضمه العملاق الكتالوني "معارًا" في يناير 2026.

    وقد يقوم برشلونة بضم جريمالدو وشراء كانسيلو معًا؛ إذا رحل أحد ظهيريه "بالدي أو الفرنسي جول كوندي"، خاصة أن النجم البرتغالي يجيد في الطرفين الأيمن والأيسر.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    4- مركز قلب الهجوم

    الحلم الأكبر للعملاق الكتالوني برشلونة؛ هو التعاقد مع مهاجم جديد في صيف عام 2026، بسبب تراجع مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس.

    ويُعد النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ هو الخيار الأبرز على طاولة الإدارة الرياضية في برشلونة، خلال الوقت الحالي.

    لكن.. ارتباط ألفاريز بعقدٍ مع أتلتيكو، حتى 30 يونيو 2030، يصعب من مهمة برشلونة كثيرًا؛ لذلك يحاول العملاق الكتالوني تقليل المبلغ، من خلال إدخال أحد لاعبيه في الصفقة.

    ويُقال إن برشلونة مستعد لإدخال توريس في الصفقة؛ خاصة أن هذا اللاعب كان يحظى باهتمامٍ كبير من أتلتيكو، في الفترة الماضية.

    بمعنى.. خطة برشلونة للتعاقد مع ألفاريز، قائمة على أمرين مهمين للغاية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: دفع مبلغ مالي يُقدر بـ70 مليون يورو + فيران توريس.

    * ثانيًا: توفير مساحة في اللعب المالي النظيف؛ برحيل ليفاندوفسكي بعد نهاية عقده.

    ولا يُمكن تجاهُل احتمالية تجديد عقد ليفاندوفسكي، لمدة موسم رياضي آخر، إذا فشلت صفقة ألفاريز؛ أو ليكون "المهاجم البديل" حال التعاقد مع النجم الأرجنتيني، بشرط أن يقبل بذلك مع تقليل راتبه بشكلٍ كبير.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5- الجناح الأيسر وتصعيد الشباب

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن هُناك مخططًا آخر للعملاق الكتالوني برشلونة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تصعيد بعض اللاعبين الشباب.

    * ثانيًا: تدعيم مركز الجناح الأيسر.

    وأبرز اسمين مرشحين للتصعيد إلى الفريق الأول رسميًا، بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ هما: "الظهير الأيمن تشافي إسبارت ومتوسط الميدان تومي ماركيز".

    إسبارت بدأ يتحصل على دقائق عديدة مؤخرًا، في مركز الظهير الأيمن لفريق برشلونة الأول، بسبب الإصابات العديدة؛ بينما الكل ينظر إلى ماركيز، على أنه خليفة متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

    ومن المتوقع أن يتم منح ماركيز، "رقمًا" مع فريق برشلونة الأول؛ حال رحيل متوسط الميدان مارك كاسادو، في الميركاتو الصيفي القادم.

    أما بخصوص الجناح الأيسر؛ فتبدو الخطة مؤجلة إلى صيف عام 2027، إلا إذا حدثت مفاجأة برحيل اسم كبير.

    مثلًا.. إذا قرر البرازيلي رافينيا دياز الرحيل عن برشلونة في صيف 2026، خاصة في ظل العروض المالية الضخمة التي تلقاها من السعودية؛ هُنا قد تتغيّر خطة العملاق الكتالوني، ويصبح تدعيم الجناح الأيسر أولوية.

    وغير ذلك من المستبعد أن يتم تدعيم الجناح الأيسر؛ وقد يبقى الخيار الوحيد هو تفعيل شراء عقد الإنجليزي ماركوس راشفورد بشكلٍ نهائي، بعد استعارته من نادي مانشستر يونايتد في صيف 2025.

