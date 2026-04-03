ميرسيا لوسيسكو يصاب بنوبة قلبية بعد يوم واحد من استقالته من منصب مدرب منتخب رومانيا

أصدر الطاقم الطبي في المستشفى الجامعي في بوخارست تحديثًا عاجلاً بشأن حالة اللاعب البالغ من العمر 80 عامًا عقب المضاعفات المفاجئة التي أصابته. وأكدت المؤسسة الطبية أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ على الفور من أجل تثبيت حالة المدرب السابق لفريقي إنتر وشاختار دونيتسك.

ووفقًا لبيان نشرته صحيفة ليبرتاتيا، أوضح ممثلو المستشفى حالته السريرية الحالية قائلين: "أصيب المريض صباح اليوم بنوبة قلبية حادة. تم نقله إلى غرفة الطوارئ وتلقى على الفور الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة. حالته مستقرة حاليًا ويخضع لمراقبة دقيقة من قبل المتخصصين".







