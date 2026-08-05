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أحمد فرهود

ميخايلو مودريك عاد: عذاب 615 يومًا ينتهى ضد يوفنتوس.. 8 دقائق مُبشرة لكن "الخروج من تشيلسي هو الحل"

فقرات ومقالات
ميخايلو مودريك
تشيلسي
يوفنتوس
تشابي ألونسو
وديات الأندية
الدوري الإنجليزي الممتاز

فترة صعبة للغاية انتهت في دقائق معدودات..

بعد 615 يومًا من العزلة والغياب الإجباري، طوى النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، واحدة من أكثر الصفحات تعقيدًا في مسيرته الكروية.

نعم.. مودريك الذي تم تعليق عقوبة "إيقافه 4 سنوات"؛ دشن بداية جديدة في مسيرته الكروية، من بوابة المباراة الودية ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولم تكن الدقيقة 82 من "ودية" تشيلسي ويوفنتوس، التي أُقيمت في هونج كونج، مجرد تبديل روتيني في معسكر تحضيري؛ بل لحظة كسر القيد للجناح الأوكراني، البالغ من العمر 25 سنة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد عودة مودريك إلى الملاعب مجددًا..

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    ميخايلو مودريك.. 6 أيام جميلة بعد الغياب الطويل عن الملاعب

    في البداية.. يجب العودة سريعًا إلى كواليس إيقاف النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي؛ الذي لم يلعب منذ نوفمبر 2024، وحتى العودة في أغسطس 2026 رسميًا.

    وشارك مودريك في فوز تشيلسي (2-0) ضد نادي هايدنهايم الألماني، يوم 28 نوفمبر 2024، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

    بل أن مودريك سجل هدفًا وقتها؛ ليصدر قرار صادم بعدها مباشرة بـ"إيقافه احترازيًا"، بسبب إيجابية عينة منشطات أُخِذت منه خارج المنافسة.

    وفي شهر أبريل الماضي، تم الإعلان عن إيقاف مودريك 4 سنوات كاملة؛ إلا أن النجم الأوكراني استفاد من تعديل قوانين المنشطات مؤخرًا، حيث خرجت مادة "ميلدونيروم" من المحظورات.

    هُنا.. عاش هذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 25 سنة، أيامًا سعيدة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * يوم الجمعة "31 يوليو 2026": اتفاق الرابطة الإنجليزية مع وكالة مكافحة المنشطات، على تعليق عقوبة إيقاف مودريك رسميًا.

    * يوم الإثنين "3 أغسطس 2026": انضمام مودريك إلى المعسكر الإعدادي لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

    * يوم الثلاثاء "4 أغسطس 2026": دخول مودريك تدريبات تشيلسي الجماعية، استعدادًا للمباراة الودية ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

    * يوم الأربعاء "5 أغسطس 2026": مشاركة مودريك في الدقيقة 82، من المباراة الودية التي خسرها تشيلسي (0-1) ضد يوفنتوس.

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    ودية يوفنتوس.. 8 دقائق مبشرة لميخايلو مودريك مع تشيلسي

    الآن.. لنتحدث عن ما قدّمه النجم الأوكراني ميخايلو مودريك أساسًا؛ وذلك في أول ظهور مع نادي تشيلسي الإنجليزي، منذ نوفمبر من عام 2024.

    وبالطبع؛ لا يُمكن الحكم في 8 دقائق فقط، على لاعب عائد من إيقاف طويل دام 615 يومًا تقريبًا.

    نعم.. مودريك لعب 8 دقائق في "ودية" تشيلسي ضد نادي يوفنتوس الإيطالي؛ حيث شاهدنا التالي:

    * أولًا: استقباله بحفاوة كبيرة من الجماهير.

    * ثانيًا: جاهزية بدنية مقبولة للغاية.

    * ثالثًا: تحركات جيدة.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ يكفي القول إن الملعب بأكمله انتفض مع دخول مودريك في الدقيقة 82، بالإضافة إلى الحرص على تشجيعه مع كل لمسة للكرة.

    أيضًا.. شاهدنا جاهزية بدنية مقبولة لمودريك؛ من خلال ضغطه على الخصم، وتحركاته المستمرة في الدقئق التي لعبها.

    والملاحظ من تحركات مودريك؛ أنه كان يحاول ضرب الدفاعات باستمرار، بالتوغل من الخلف للأمام والدخول من الطرف إلى العمق.

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    ملاحظات مهمة.. ليس كل شيء جيد بالنسبة لميخايلو مودريك

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لابد من التأكيد على أنه لم يكن كل شيء جيدًا بالطبع، بخصوص النجم الأوكراني ميخايلو مودريك.

    مثلًا.. اتضح في "ودية" نادي تشيلسي الإنجليزي ضد العملاق الإيطالي يوفنتوس، أن مودريك يفتقد لبعض الأمور المهمة؛ وهي:

    * أولًا: اللمسة الدقيقة للكرة.

    * ثانيًا: قيادة الهجمات بنفسه.

    بمعنى.. مودريك افتقد لحساسية المباريات، لذلك خسر الكثير من الكرات بسبب تمريراته الخاطئة؛ مع عدم أخذ المغامرة الهجومي بنفسه، والاكتفاء بالثنائيات مع زملائه.

    وكل ذلك طبيعي جدًا؛ فنحن نتحدث في النهاية عن اللعب لـ8 دقائق فقط، بعد غياب 615 يومًا كاملًا.

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    كلمة أخيرة.. خروج ميخايلو مودريك من تشليسي قد يكون الحل

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. أنه ظهر لنا من الدقائق الثماني التي شارك فيها ميخايلو مودريك، خلال "ودية" نادي تشيلسي الإنجليزي ضد العملاق الإيطالي يوفنتوس، أن النجم الأوكراني لم يهمل نفسه بدنيًا؛ خاصة إذا علمنا أن عودته للمباريات جاءت مفاجئة، بعد قرار إيقافه 4 سنوات ثم تعليقه.

    إلا أنه لكي يستعيد مودريك، حساسية المباريات من جديد؛ فلابد أن يُشارك في عديد اللقاءات، ويدخل أجواء المنافسات بقوة.

    ومن هُنا.. قد يكون الأفضل للاعب، الخروج من تشيلسي "معارًا"؛ إذ لم تكن هُناك نية من المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، لمنحه دقائق لعب كافية.

    وحتى لو افترضنا أن ألونسو سيعطي دقائق مقبولة لمودريك، في موسم 2026-2027؛ فإن ضغوطات تشيلسي الكبيرة، قد تعرقل عودته لمستواه سريعًا.

    وبالتالي.. في موسم الإعارة، مع فريق ليس عليه ضغوطات كبيرة؛ قد يتمكن مودريك من استعادة كامل جاهزيته البدنية والفنية، قبل العودة إلى فريق تشيلسي الأول لكرة القدم مجددًا.

    * أرقام ميخايلو مودريك مع تشيلسي:

    - مباريات: 73.

    - دقائق: 3.611.

    - مساهمات تهديفية: 21.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات: 11.

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