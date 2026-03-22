"مؤلمة حقاً" - رد فعل توتنهام على الهزيمة القاسية أمام نوتنغهام فورست، في حين تغيب إيغور تودور عن المقابلة الصحفية بعد المباراة
تتفاقم أزمة هبوط توتنهام
استمرت النتائج الكارثية لتوتنهام يوم الأحد بهزيمة ساحقة على أرضه بنتيجة 3-0 أمام فورست، لتكون هذه الهزيمة السادسة للفريق في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. ومع وجود ثلاثة فرق مهددة بالهبوط، فإن هذه النتيجة المدمرة تضع النادي في مواجهة معركة يائسة من أجل البقاء. ويحتل الفريق المركز 17 برصيد 30 نقطة فقط من 31 مباراة، ليحقق بذلك أقل رصيد له في هذه المرحلة منذ موسم 1914-1915 خلال الحرب العالمية الأولى. في الوقت نفسه، صعد الفائز إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، مما يمنحه فارقاً مهماً عن وست هام، الذي يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة. ويحتل بيرنلي وولفرهامبتون المركزين الأخيرين برصيد 20 و17 نقطة على التوالي.
سالتور يشرح غياب تودور وصعوبات الفريق
على الرغم من حضور المدرب تيودور على خط التماس خلال الهزيمة الساحقة، إلا أنه تغيب بشكل لافت عن لقاءات وسائل الإعلام التي تعقب المباراة. وتولى مساعد المدرب سالتور مهمة مواجهة الصحافة، حيث أوضح سبب غياب المدرب. وقال: "أمور شخصية، أمور عائلية، وأنا أتولى الأمر لأنه ليس الوقت المناسب له للتحدث". وفي معرض تعليقه على النتيجة السيئة، أعرب سالتور عن أسفه للطريقة التي تعاقب بها الفروق الصغيرة فريقه حالياً. وقال: "كل خطأ في الوقت الحالي يعمل ضدنا، وكل تفصيل يعمل ضدنا، وهذا يؤثر على اللاعبين أيضاً. يمكنكم أن تروا مدى كفاحهم. نحن في موقف صعب، والجميع يعلم ذلك. في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل وعلينا أن نحافظ على هذا المستوى".
المدرب يشيد بالمشجعين رغم النتيجة المؤلمة
وواصل المدرب تقييمه، وكشف أن التغييرات التكتيكية لم تؤتِ ثمارها بعد تأخر فريقه في النتيجة. وقال: "كنا متأخرين 1-0 وأردنا أن نكون أكثر هجومية مع عودة اللاعبين من الإصابات". "لم يسر الأمر كما خططنا له، لكن تلك كانت نيتنا". وفي معرض حديثه عن الأثر العاطفي للنتيجة، كشف الحقيقة كاملةً بشأن الحالة المزاجية في المعسكر: "هذا يؤلمنا، إنه مؤلم، مؤلم حقاً، لكن المشجعين كانوا رائعين اليوم - من قبل المباراة وحتى نهايتها. علينا أن نواصل لأننا نهتم، نهتم بتوتنهام، نحن عائلة ونريد الخروج من هذه الحالة. أنا متأكد بنسبة 100٪ أننا قادرون على تجاوز هذه الحالة".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
بعد فترة التوقف الدولية، يدخل توتنهام سلسلة حاسمة من سبع مباريات للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. ويتضمن جدول مبارياته القريبة رحلة خارج أرضه لمواجهة سندرلاند، ومباراة على أرضه مع برايتون، قبل أن يزور ولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير. وفي سباق البقاء الآخر، يستضيف وست هام ولفرهامبتون ويذهب إلى كريستال بالاس، وهو في حاجة ماسة إلى النقاط للخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة قبل المواجهات الصعبة مع أرسنال ونيوكاسل. وفي الوقت نفسه، يستعد فورست، الذي يجلس بفارق ضئيل فوق منطقة الهبوط، لاستقبال أستون فيلا المتألق ثم بيرنلي.
