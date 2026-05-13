إجراءات قانونية قادمة .. برشلونة يرد بقوة على اتهامات بيريز بـ"سرقة بطولاته" مع ريال مدريد

لا يزال جوهر إحباط بيريز يكمن في قضية نيجريرا، التي وصفها بأنها «أكبر فضيحة في التاريخ». وادعى أن المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة على مر السنين إلى نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق قد خلقت تحيزًا مستمرًا لا يزال يؤثر على نزاهة المنافسة حتى اليوم.

وقال بيريز: "قبل ثلاث سنوات، علمنا بقضية نيجريرا. أكبر فضيحة في التاريخ. لقد ظلوا يدفعون لمدة عقدين، لكن الآن نفس الحكام مستمرون في العقد الثالث". "سنقدم ملفاً ضخماً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حتى يتمكنوا من معالجة هذه المشكلة من جذورها وحل القضية لمصلحة كرة القدم العالمية.

"نحن نعد ملفاً من 500 صفحة سأرسله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عند انتهاء البطولة. لقد تحدثت معهم بالفعل. لا يوجد سابقة لهذا في تاريخ كرة القدم العالمية. إنها أكبر قضية فساد على الإطلاق.

"أعضاء ريال مدريد يقفون معي في معركتي ضد قضية نيجريرا. ليس ريال مدريد وحده الذي يعاني؛ فالفرق الأخرى تعاني أيضًا. برشلونة يستفيد دائمًا. لنرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتدخل في هذه المسألة. لم آتِ إلى هنا لكي يثري الحكام على حساب أموال برشلونة".







