"يحاولون إرهابي" .. فلورنتينو بيريز يدعو لانتخابات عاجلة في ريال مدريد ويكشف حقيقة إصابته بالسرطان!

خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من أجل الحديث بشكل علني عن الأزمة الحالية التي يمر بها النادي الإسباني، والخلافات المحتدمة التي تدور داخل الفريق تزامنًا مع تراجع النتائج.

من أين نبدأ؟ الخلافات المستمرة بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، أم الحديث عن صفعة أنطونيو روديجر على وجه ألفارو كاريراس؟ أم ذهاب فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى بعد مشادة مع زميله أوريليان تشواميني؟

ويضاف كل ذلك إلى الموسم الصفري الذي يعيشه النادي مع ألفارو أربيلوا الذي جاء بعد تشابي ألونسو، وأصبح على أعتاب الرحيل هو الآخر.