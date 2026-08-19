موناكو يفسخ عقد بول بوجبا رسميًا: مشروع النهضة ينهار في 115 دقيقة.. وقطار "السعودية وأمريكا" الأمل الأخير

قبل أكثر من عام، وصل النجم الفرنسي المخضرم بول بوجبا إلى إمارة موناكو، محملًا بآمال كبيرة للغاية؛ من أجل استعادة توهجه الرياضي، عقب واحدة من أصعب مراحل مسيرته الكروية على الإطلاق.

إلا أن كرة القدم أظهرت وجهها القاسي مجددًا، ورفضت منح بوجبا الوقت الذي يحتاجه لاستعادة توهجه؛ حيث تعرض للضربة تلو الأخرى في موناكو، حتى تم فسخ عقده.

نعم.. موناكو أعلن اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم؛ لفسخ عقده الممتد حتى 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

وأضاف موناكو في بيانٍ رسمي: "يعرب النادي عن امتنانه لبطل العالم 2018، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد نهاية رحلة بول بوجبا مع موناكو سريعًا..