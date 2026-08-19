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Paul Pogba GFXGOAL
أحمد فرهود

موناكو يفسخ عقد بول بوجبا رسميًا: مشروع النهضة ينهار في 115 دقيقة.. وقطار "السعودية وأمريكا" الأمل الأخير

فقرات ومقالات
بول بوجبا
موناكو
يوفنتوس
الهلال
الأهلي
النصر
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي
الدوري الفرنسي

نهاية فصل جديد في مسيرة بوجبا..

قبل أكثر من عام، وصل النجم الفرنسي المخضرم بول بوجبا إلى إمارة موناكو، محملًا بآمال كبيرة للغاية؛ من أجل استعادة توهجه الرياضي، عقب واحدة من أصعب مراحل مسيرته الكروية على الإطلاق.

إلا أن كرة القدم أظهرت وجهها القاسي مجددًا، ورفضت منح بوجبا الوقت الذي يحتاجه لاستعادة توهجه؛ حيث تعرض للضربة تلو الأخرى في موناكو، حتى تم فسخ عقده.

نعم.. موناكو أعلن اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم؛ لفسخ عقده الممتد حتى 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

وأضاف موناكو في بيانٍ رسمي: "يعرب النادي عن امتنانه لبطل العالم 2018، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد نهاية رحلة بول بوجبا مع موناكو سريعًا..

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    بول بوجيا يدفع ثمن "أزمة المنشطات" غاليًا

    في أغسطس من عام 2023، تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا لـ"ضربة قاسية" في مسيرته الكروية؛ وذلك عندما صُدِر قرار بإيقافه لمدة 4 سنواتٍ كاملة، بتهمة تناول المنشطات.

    وجاءت نتيجة عينة بوجبا "إيجابية"؛ وذلك بعد مباراة جمعت فريقه - وقتها - يوفنتوس ضد نادي أودينيزي، في الملاعب الإيطالية.

    وقدّم بوجبا استئنافًا أمام المحكمة الرياضية الدولية؛ حيث تم تخفيض عقوبة إيقافه إلى 18 شهرًا فقط، بعد التأكُد بأن اللاعب تناول المادة المنشطة دون قصد.

    إلا أن النجم الفرنسي دفع الثمن غاليًا، رغم تخفيف عقوبة إيقافه رسميًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فسخ يوفنتوس عقده في نوفمبر من عام 2024؛ بشكلٍ رسمي.

    * ثانيًا: بقاؤه بدون نادي؛ حتى الانضمام إلى موناكو الفرنسي في يونيو 2025.

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  • Paul Pogba MonacoGetty Images

    عندما خسر بول بوجبا وموناكو "الرهان"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنبدأ الآن حديثنا عن مرحلة النجم الفرنسي بول بوجبا، مع نادي موناكو الفرنسي.

    مرحلة بوجبا مع موناكو، أطلق عليها اللاعب نفسه اسم "النهضة"؛ حيث أكد بعد توقيعه الرسمي لمدة عامين، أنه سيدخل في تحدٍ شخصي لاستعادة أفضل مستوياته الكروية.

    وأساسًا.. عقد بوجبا وموناكو كان بمثابة "المغامرة والرهان"، من كلا الطرفين؛ وذلك على النحو التالي:

    * بوجبا: إما استعادة أفضل مستوياته على المستوى الاحترافي الكبير؛ أو بداية نهاية مسيرته الكروية بالكامل.

    * موناكو: إما إهدار الاستثمار المالي في لاعب بهذا الحجم؛ أو اكتساب جوهرة كروية حقيقية حال استعادة مستواه.

    والنتيجة في النهاية؛ كانت خسارة النجم الفرنسي ونادي الإماراة "الرهان"، مع فسخ العقد بعد عام واحد فقط رسميًا.

  • Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

    أسباب انهيار مشروع "نهضة" بول بوجبا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتطرق إلى أسباب خسارة النجم الفرنسي بول بوجبا ونادي موناكو "الرهان"، بشأن ارتباطهما ببعضهما صيف عام 2025.

    الأسباب تمثّلت في عدم الجاهزية البدنية لبوجبا، مع تعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية.

    قلة الجاهزية البدنية والإصابات العديدة، جعلت بوجبا لا يستطيع استعادة نسق المباريات؛ لتقتصر أرقامه مع موناكو في موسم 2025-2026، على التالي:

    * مباريات: 6.

    * دقائق: 115.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 0.

    أي أن موسم "نهضة" النجم الفرنسي، الذي كان يفترض أن يكون بداية عودته الحقيقية؛ تحوّل إلى مجرد محاولات متقطعة، لاستعادة إيقاع اللعب.

    ورغم ذلك؛ انتظر موناكو في صيف العام الحالي "2026"، لمعرفة مدى جاهزية بول بوجبا البدنية.

    إلا أن نادي الإماراة الفرنسية اصطدم بمعاناة بوجبا البدنية مجددًا، في فترة الإعداد للموسم الرياضي الجديد؛ ليتم الإعلان عن فسخ عقده، بشكلٍ رسمي.

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    وجهات بول بوجبا بعد الرحيل عن موناكو

    أخيرًا.. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو: "ماذا بعد رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا عن نادي موناكو؟".

    بوجبا اسم يتمناه أي نادٍ بالطبع؛ لكن التعاقد معه بالحالة البدنية المتردية التي يمر بها، سيكون رهانًا كبيرًا للغاية.

    ولذا.. فإن هُناك بعض الوجهات المحتملة للنجم الفرنسي، بعد الرحيل عن موناكو رسميًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الأمريكي: يلقى بوجبا اهتمامًا كبيرًا من عديد الأندية المحلية هُناك؛ حيث قد يكون خيارًا مناسبًا للاعب، بعيدًا عن أضواء الملاعب الأوروبية الساخنة.

    * الدوري السعودي: دائمًا ما كان بوجبا يرتبط بالأندية السعودية - خاصة الأهلي والاتحاد -؛ لكن من الصعب أن يُغامر أحد بالتعاقد معه في ظل حالته الحالية، إلا إذا قدّم اللاعب تنازلات كبيرة.

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    * إنجلترا وإيطاليا: بحكم لعب بوجبا لسنواتٍ طويلة في الدوريين المحليين هُناك؛ فإن ذلك قد يساعده على استعادة أفضل مستوياته الفنية، لكن يبقى العامل البدني هو التهديد الحقيقي الذي يجعل الصفقة مستحيلة.

    من الممكن أيضًا أن يبقى بوجبا في فرنسا، لكن مع أحد أندية الوسط؛ أو يتخد القرار الأصعب بـ"الاعتزال نهائيًا"، في سن الثالثة والثلاثين.

    بمعنى.. السعودية وأمريكا قد يكونا "القطار الأخير" الذي ينقذ بوجبا، بعيدًا عن ضغوطات أوروبا؛ أو يفاجئنا اللاعب بوجهة غير متوقعة، أو حتى الابتعاد نهائيًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ بخصوص مستقبل بوجبا، في عالم الساحرة المستديرة.