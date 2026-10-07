موقف مُحرج يُعكر ليلة الوداع .. ليونيل ميسي يتجاهل لاعب بنين ويغادر الملعب غاضبًا

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وبنين لحظات تاريخية، حيث قرر ليونيل ميسي وضع حد لمسيرته الدولية التي استمرت لأكثر من 21 عاماً مع المنتخب الوطني.

وفي المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، تمكن ميسي البالغ من العمر 39 عامًا من تقديم عرض مذهل يليق بمكانته، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين ليقود بلاده للفوز بثلاثية نظيفة.

فرضت الأرجنتين هيمنتها المطلقة على اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 65% و19 تسديدة على المرمى، ومن ركنية ساحرة أرسلها ميسي، نجح زميله نيكولاس أوتاميندي في إحراز الهدف الأول، قبل أن يعود ليو ويصنع الهدف الثاني بلمسة ذكية للموهوب الشاب نيكو باز.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، حصل أجوستين جاياي على ركلة جزاء، ليتجه ليو بخطوات واثقة نحو القوس، ويسدد كرة صاروخية سكنت الزاوية العليا للمرمى، مكملًا الهدف رقم 126 في مسيرته الدولية.