Bour Han Amoussa و معتز الجمال

قبل موقعة تشيلسي في دوري الأبطال.. كشف سر "التراجع المفاجئ" لباريس سان جيرمان!

بعد هزيمته أمام موناكو في الدوري الفرنسي، يمر باريس سان جيرمان بفترة حرجة قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. وقد دقت هذه الخسارة ناقوس الخطر في العاصمة الفرنسية.

شهد ملعب "حديقة الأمراء" مشهداً غير مألوف حين انطلقت بعض صافرات الاستهجان أثناء خروج اللاعبين عقب الخسارة أمام موناكو بنتيجة (1-3) في مساء الجمعة. 

هذه النتيجة جاءت في أسوأ توقيت ممكن، قبل أيام قليلة من استحقاق أوروبي بالغ الأهمية أمام تشلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن النادي الباريسي يحتل صدارة الليج 1 برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام لانس. 

وراء هذه العثرة، تثير العديد من المؤشرات الداخلية التساؤلات حول الحالة البدنية والفنية للفريق، فبين التحضيرات المضطربة، والثقة المهزوزة، والإصابات المستمرة، تكشف كواليس هذه الفترة الدقيقة عن واقع أكثر تعقيداً.

  • أزمة باريس سان جيرمان

    تركت مباراة موناكو حالة من القلق في مدرجات حديقة الأمراء. وعقب صافرة النهاية، تعالت بعض صافرات الاستهجان لفترة وجيزة قبل أن تغطيها أهازيج الجماهير، في حين توجه لاعبو باريس سان جيرمان لتحية مدرج "أوتوي" بوجوه شاحبة ومحبطة. 

    ووفقاً للمعلومات التي أوردتها شبكة "RMC Sport"، يعكس هذا الأداء الباهت أسبوعاً استثنائياً من التحضيرات، والذي جاء مباشرة بعد الإقصاء من دور الـ16 لكأس فرنسا على يد باريس إف سي بهدف نظيف. 

    وبعد تلك الخيبة، قرر الجهاز الفني تخفيف العبء التدريبي لمنح اللاعبين فرصة للتعافي البدني والذهني، حيث منح لويس إنريكي فريقه يومين ونصف من الراحة قبل استئناف التدريبات في وقت متأخر من عصر الأربعاء. 

    وقد استغل عدد من الركائز الأساسية هذه الفترة لالتقاط الأنفاس في باريس، ما بين نزهات وحفلات عشاء وأوقات عائلية، بينما كان القائد ماركينيوس يحتفل بولادة طفله الرابع.

  • تدريبات دون المستوى المأمول

    على الرغم من فترة التعافي هذه، فإن بعض المؤشرات التي رُصدت في مركز التدريب لم تكن مطمئنة بالكامل للجهاز الفني. وبحسب "RMC Sport"، أظهرت غرفة الملابس الباريسية في الأيام الأخيرة مستوى من الكثافة والالتزام كان أحياناً دون تطلعات المدرب، ما دفع ماركينيوس للتحدث عدة مرات للحفاظ على تركيز المجموعة مع اقتراب موعد مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي. 

    وعند سؤاله عقب الخسارة أمام موناكو، اعترف لويس إنريكي بوجود بعض التذبذب، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى التمسك بالثقة في فريقه، مؤكداً أن التدريبات تختلف عن المنافسات الرسمية، ومشدداً على رفضه فقدان الثقة في فريقه الذي يمتلك عقلية ترفض الاستسلام حتى الرمق الأخير، تماماً كجماهيره.

  • إرهاق ذهني وإصابات

    على أرض الملعب، لم تكن ردة الفعل الباريسية كافية رغم تقليص الفارق عبر برادلي باركولا، حيث بدا الفريق عاجزاً عن فرض إيقاعه المعتاد في خط الوسط. وهو تقييم وافق عليه نونو مينديز الذي نفى أن يكون الإرهاق هو السبب، مؤكداً أن الفريق لم ينجح في فرض أسلوب استحواذه المعتاد والسيطرة على مجريات اللقاء. 

    من جانبه، ركز لويس إنريكي على الجانب النفسي باعتباره حجر الزاوية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن غياب الثقة يولد شعوراً سيئاً، وأنها لا تُشترى من المتاجر الكبرى مثل "مونوبري"، بل تُبنى يوماً بعد يوم بالعمل المستمر في التدريبات والمباريات.

    وإلى جانب هذه الأبعاد النفسية، لا يزال توازن الفريق هشاً بسبب مواقف بعض اللاعبين الفردية؛ فعثمان ديمبيلي، العائد للتو من الإصابة، فقد الكرة 12 مرة من أصل 38 لمسة خلال المباراة، بينما لا يزال الشاب درو فرنانديز يبحث عن إيقاعه في خط الوسط. 

    علاوة على ذلك، فإن غياب جواو نيفيش وعدم اكتمال جاهزية فابيان رويز يزيدان من تعقيد الخيارات التكتيكية. ورغم كل هذه التحديات، تؤكد مصادر مقربة من النادي أن باريس سان جيرمان لا يزال متمسكاً بثقته قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة مساء الأربعاء، انطلاقاً من قناعة تامة بأن جميع الفرق الكبرى تمر بالضرورة بفترات صعبة خلال مجريات الموسم.

