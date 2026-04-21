موقف محرج تعرض له الفرنسي تيو هيرنانديز؛ ظهير أيسر الهلال، على إثر تغريدة تحدث بها عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، عرضته لهجوم من جماهير ناديه.
تغريدة في غير محلها! .. موعد نهائي كأس الملك يحرج تيو هيرنانديز أمام جمهور الهلال
الهلال إلى نهائي كأس الملك
الزعيم كان قد نجح في الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 18 مارس الماضي، بعد الفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في النهائي بالخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بالفوز أمام الاتحاد؛ حامل لقب النسخة الماضية (2024-2025).
وحتى الآن لم يتحدد بشكل رسمي موعد نهائي الكأس الغالية بين الهلال والخلود، وسط توقعات بأن يكون في أوائل مايو المقبل، بعد وداع الزعيم لدوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.
موعد النهائي يحرج تيو هيرنانديز
الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، نشر اليوم الثلاثاء، صورة له من مران الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقًا عليها: "أتطلع إلى المباراة النهائية يوم الخميس"، في إشارة إلى كأس الملك، كونه النهائي الوحيد الذي ينتظر فريقه الفترة المقبلة.
جهل هيرنانديز بموعد مباراة فريقه المقبلة وبأن النهائي لم يتحدد بعد وضعه في مرمى انتقادات الجماهير، التي تتصيد له الأخطاء بالفعل في ظل تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.
وعلى إثر هذا الهجوم، قام صاحب الـ28 عامًا بتعديل تغريدته، بحذف موعد المباراة المقبلة، مع الاكتفاء بالإشارة لحساب الهلال فقط.
براءة تيو هيرنانديز
رغم الهجوم الجماهيري على اللاعب إلا أن توقيت التغريدة يؤكد براءته من موعد نهائي كأس الملك "المزيف"..
التغريدة نُشرت قبل دقائق من مواجهة الهلال الودية أمام الفيحاء، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – في حين أن تيو هيرنانديز شارك بشكل أساسي في المباراة.
ويبدو أن الشركة المسؤولة عن إدارة حسابات الفرنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتمدت في موعد المباراة المقبلة على بعض التطبيقات، التي تُجدول نهائي كأس الملك بالفعل يوم الخميس المقبل (23 أبريل 2026)، رغم عدم الإعلان الرسمي.
موعد مواجهة الهلال المقبلة
بعيدًا عن نهائي كأس الملك، يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بضمك، في 28 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.
وفضل الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، خوض ودية اليوم أمام الفيحاء، في ظل فراغ الفريق منذ 13 من أبريل الجاري، حيث ودع النخبة الآسيوية بالهزيمة أمام السد القطري في ركلات الترجيح بدور الـ16.