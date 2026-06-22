موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يترقب جمهور مصر مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد إيران في الجولة الثالثة من المونديال على ملعب "لومين" في مدينة سياتل الأمريكية.

المنتخب المصري تعادل في افتتاح المونديال أمام بلجيكا بهدف لمثله، قبل الفوز على نيوزيلندا ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

وكان إيران قد تعادل مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما وتعادل سلبيًا أمام بلجيكا ليمتلك نقطتين فقط من مباراتين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.