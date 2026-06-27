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مصعب صلاح

موعد مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس العالم
مصر
أستراليا ضد مصر
أستراليا

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد التأهل

يستضيف استاد دالاس مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي أستراليا ومصر ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، إثر تعادله مع إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لينهي مشواره في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا مع بلجيكا المتصدرة، التي حسمت الصدارة بفارق الأهداف.

وسيواجه "الفراعنة" منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في اختبار قوي لا يقبل القسمة على اثنين، بينما يضع مسار البطولة المنتخب المصري في الجهة نفسها التي يتواجد بها حامل اللقب منتخب الأرجنتين، ما يزيد من أهمية تحقيق الفوز ومواصلة الحلم المونديالي.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة، وطرق مشاهدة اللقاء.

  • ما موعد مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، هو مساء الجمعة 3 يوليو 2026، على استاد إيه تي آند تي في مدينة دالاس الأمريكية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Max 1  بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بجانب قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة.

  • ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

    القناةbeIN Sports FIFA World Cup
    القمرنايل سات
    التردد12245
    الاستقطابعمودي (V)
     الترميز27500
    المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

    تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

    القناةbeIN Sports FIFA World Cup
    القمرعرب سات
    التردد10850
    الاستقطابعمودي (V)
     الترميز27500
    المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    أستراليا - مصرالجمعة 3 يوليو 2026
    21:00 مصر، 22:00 الإمارات    		beIN SPORTS MAXدالاس
    beIN FIFA World Cup المفتوحة
كأس العالم
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