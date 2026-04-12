Mohamed Salah Liverpool PSG Champions League 2025Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تعرف على موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول خسر مباراة الذهاب بثنائية نظيفة ويبحث عن عودة تاريخية مستغلًا زخم الجمهور والأرض وقوة أنفيلد للوصول إلى نصف النهائي.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إيابربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع النهائي عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN SPORTS 1 HD بتعليق عامر الخوذيري

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ليفربول - باريس سان جيرمانالثلاثاء 14 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عامر الخوذيريأنفيلد

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد المدرب آرني سلوت على العناصر الآتية في المباراة:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىجيورجي مامارداشفيلي
    خط الدفاعميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فريمبونج
    المحورأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ
    خط الوسط الهجوميدومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتس - محمد صلاح
    خط الهجومهوجو إيكيتيكي

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على العناصر الآتية في المباراة:

    التشكيل | 4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - وليان باتشو - نونو مينديز
    خط الوسط وارن زاير إيمري - جواو نيفيز - فيتينيا
    خط الهجومدوري - عثمان ديمبيلي - خفيشا كفاراتسخيليا
ليفربول
بي إس جي