يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول خسر مباراة الذهاب بثنائية نظيفة ويبحث عن عودة تاريخية مستغلًا زخم الجمهور والأرض وقوة أنفيلد للوصول إلى نصف النهائي.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.