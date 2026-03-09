Goal.com
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام ضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد احتلال المركز الثامن في مرحلة الدوري، بينما وصل ريال مدريد إلى الملحق وأقصى بنفيكا.

ولعب الفريقان على الملعب ذاته في مرحلة الدوري وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 11 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    كما يمكن مشاهدة البث من أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ريال مدريد - مانشستر سيتيالأربعاء 11 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعألفارو كاريراس - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - ترنت ألكساندر آرنولد
    الوسطإدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - أردا جولر - فيديريكو فالفيردي
    الهجوميفينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-1-4-1
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    خط الدفاعريان أيت نوري - مارك جيهي - روبن دياش - ماتيوس نونيز
    المحوررودري
    خط الوسطنيكو أورايلي - برناردو سيلفا - ريان شرقي - أنطوان سيمينيو
    خط الهجومعمر مرموش
