موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام ضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد احتلال المركز الثامن في مرحلة الدوري، بينما وصل ريال مدريد إلى الملحق وأقصى بنفيكا.

ولعب الفريقان على الملعب ذاته في مرحلة الدوري وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.