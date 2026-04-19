FBL-ESP-LIGA-ALAVES-REAL MADRIDAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
ديبورتيفو ألافيس

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة هامة لحساب الدوري الإسباني تجمع ريال مدريد مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس لحساب الجولة 33 من عمر المسابقة.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف واضحة، ريال مدريد لتفادي تعثر جديد بعد الفشل في الفوز خلال آخر 4 مباريات وخرج من دوري أبطال أوروبا كما يبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط.

أما ألافيس فيحاول الابتعاد عن الهبوط، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة فقط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 21 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيسالثلاثاء 21 أبريل 2026،
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		beIN SPORTS 1خليل البلوشيسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىأندري لونين
    خط الدفاعفيرلان ميندي - ديان هاوسن - إيدير ميليتاو - ترنت ألكسندر أرنولد 
    خط الوسطأوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا - تياجو بيتارش - فيديريكو فالفيردي
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس