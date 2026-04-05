يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام ضيفه بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ أطاح بفريق أتالانتا من ثمن النهائي، بينما فاز ريال مدريد على مانشستر سيتي في الدور ذاته.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين في الموسم قبل الماضي تأهل ريال مدريد على حساب البافاري في نصف النهائي، ولذلك يبحث النادي الألماني عن الثأر وتجاوز هذه العقبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.