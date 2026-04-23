موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره خيتافي فوق أرضية ملعب كولسيوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويسعى البلاوجرانا لمواصلة زحفه نحو اللقب مع اقتراب الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

يدخل النادي الكتالوني هذه المواجهة وهو يتربع على عرش صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح يصل إلى 9 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، مما يجعل النقاط الثلاث في مدريد بمثابة خطوة جبارة نحو الاحتفاظ بلقب الليجا.

من جانبه، لا يبدو خيتافي لقمة سائغة هذا الموسم، حيث يقدم مستويات متميزة وضعت الفريق في المركز السادس برصيد 44 نقطة. ويطمح أصحاب الأرض في استغلال عاملي الملعب والجمهور لعرقلة المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمالهم في المنافسة على المقاعد الأوروبية الموسم المقبل.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026، القنوات الناقلة، البث عبر الإنترنت والتشكيل المتوقع.