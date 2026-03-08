يطير نادي ليفربول إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب علي سامي ين سبور (رامس بارك).

ليفربول تأهل مباشرة إلى هذا الدور بعد احتلال المركز الثالث في دور المجموعات، بينما وصل جلطة سراي بعد إقصاء يوفنتوس في الملحق.

وسبق والتقيا الفريقان في مرحلة الدوري على الملعب ذاته وانتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.