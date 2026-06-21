موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يختتم تونس مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة هولندا في مباراة شرفية لنسور قرطاج بعد توديع البطولة بصورة رسمية.

المنتخب التونسي خسر في افتتاح المونديال أمام السويد بنتيجة 5-1 لتصبح أكبر هزيمة لهم في كأس العالم، قبل أن يتلقى رباعية نظيفة أمام اليابان ليودع المونديال رسميًا.

وكان المنتخب الهولندي قد حقق الفوز على السويد بخماسية لهدف، سبقه التعادل مع اليابان، لذلك يرغب في تحقيق الانتصار على تونس لحسم صدارة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.