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مصعب صلاح

موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

تونس
كأس العالم
تونس ضد هولندا
هولندا

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة تونس القادمة في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 ضد هولندا بعد الخسارة من اليابان

يختتم تونس مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة هولندا في مباراة شرفية لنسور قرطاج بعد توديع البطولة بصورة رسمية.

المنتخب التونسي خسر في افتتاح المونديال أمام السويد بنتيجة 5-1 لتصبح أكبر هزيمة لهم في كأس العالم، قبل أن يتلقى رباعية نظيفة أمام اليابان ليودع المونديال رسميًا.

وكان المنتخب الهولندي قد حقق الفوز على السويد بخماسية لهدف، سبقه التعادل مع اليابان، لذلك يرغب في تحقيق الانتصار على تونس لحسم صدارة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026 على ملعب أروهيد بمدينة كنساس الأمريكية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت تونس.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Max 1  بتعليق عصام الشوالي وbeIN Max 2.

  • كيف تشاهد مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس القادمة ضد هولندا في كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليقالملعب
    تونس - هولنداالجمعة 26 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 00:00 تونس    		beIN Max 1عصام الشوالي أروهيد - كنساس سيتي
    beIN Max 2-
كأس العالم
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