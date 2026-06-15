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مصعب صلاح

موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

المغرب
كأس العالم
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة تونس القادمة في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 ضد اليابان بعد الخسارة من السويد

يترقب جمهور تونس مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد اليابان في الجولة الثانية من المونديال على ملعب "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية.

المنتخب التونسي خسر في افتتاح المونديال أمام السويد بنتيجة 5-1 لتصبح أكبر هزيمة لهم في كأس العالم، لتبدأ رحلة تصحيح الأوضاع في المواجهات المقبلة.

منتخب اليابان تعادل في الجولة الأولى أمام هولندا بهدفين لمثلهما بعد تقديم مباراة مميزة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 على ملعب بي بي في إيه في مونتيري المكسيكية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت السعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت تونس.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Max 1  بتعليق عصام الشوالي وbeIN Max 2.

  • كيف تشاهد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليقالملعب
    تونس - اليابانالأحد 21 يونيو 2026
    07:00 السعودية، 05:00 تونس    		beIN Max 1عصام الشواليبي بي في إيه - مونتيري
    beIN Max 2-
كأس العالم
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