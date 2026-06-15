موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يترقب جمهور تونس مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد اليابان في الجولة الثانية من المونديال على ملعب "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية.

المنتخب التونسي خسر في افتتاح المونديال أمام السويد بنتيجة 5-1 لتصبح أكبر هزيمة لهم في كأس العالم، لتبدأ رحلة تصحيح الأوضاع في المواجهات المقبلة.

منتخب اليابان تعادل في الجولة الأولى أمام هولندا بهدفين لمثلهما بعد تقديم مباراة مميزة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس القادمة ضد اليابان في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.