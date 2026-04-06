موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خطف الفوز أمام أتلتيكو في مباراة الدوري بهدف في الوقت القاتل، ويحاول استغلال هذا التفوق للانتصار في كامب نو، خاصة وأنّ النادي الكتالوني قد سبق له الفوز على الروخي بلانكوس على هذا الملعب في مباراتين خلال الموسم الحالي.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن الخروج بنتيجة جيدة والتأهل في لقاء الإياب، إذ سبق وأطاح ببرشلونة من مباراة كأس الملك، كما سبق وأخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب كامب نو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    برشلونة - أتلتيكو مدريدالأربعاء 8 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2حفيظ دراجيكامب نو

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعكانسيلو - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - كوندي
    المحورداني أولمو - بيدري
    الوسط الهجوميماركوس راشفورد - فيرمين لوبيز - لامين يامال
    خط الهجومروبرت ليفاندوفسكي

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-4-2
    حراسة المرمىخوان موسو
    خط الدفاعماركوس يورنتي - خوسيه خيمينيز - دافيد هانكو - ماتيو روجيري
    خط الوسطجوليانو سيميوني - كوكي - أليكس باينا - أديمولا لوكمان
    خط الهجومجوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان
