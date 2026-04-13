يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام مضيفه بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ فاز في إسبانيا بهدفين لهدف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للإطاحة بريال مدريد لأول مرة له منذ 2012.

أما ريال مدريد، فيحاول إثبات شخصيته الأوروبية بعد التعثرات المحلية والعودة للفوز والوصول إلى المربع الذهبي في رحلة البحث عن السادسة عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.