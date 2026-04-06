يحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.