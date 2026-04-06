psg liverpool cl 2026
مصعب صلاح

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان ضد ليفربول
باريس سان جيرمان
ليفربول
دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع النهائي عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN SPORTS 1 HD بتعليق حسن العيدروس

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    باريس سان جيرمان - ليفربولالأربعاء 8 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حسن العيدروسحديقة الأمراء

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على العناصر الآتية في المباراة:

    التشكيل | 4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - وليان باتشو - نونو مينديز
    خط الوسط وارن زاير إيمري - جواو نيفيز - فيتينيا
    خط الهجومدوري - عثمان ديمبيلي - خفيشا كفاراتسخيليا

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد المدرب آرني سلوت على العناصر الآتية في المباراة:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىجيورجي مامارداشفيلي
    خط الدفاعميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جيريمي فريمبونج
    المحورأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ
    خط الوسط الهجوميدومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتس - محمد صلاح
    خط الهجومهوجو إيكيتيكي
