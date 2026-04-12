يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين أتلتيكو مدريد، أمام ضيفه برشلونة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على برشلونة في كامب نو بثنائية نظيفة مستغلًا النقص العددي لكتيبة هانزي فليك ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة.

أما برشلونة، فلديه سجل جيد من الانتصارات في ميتروبوليتانو خلال السنوات الأخيرة، ويبحث عن عودة تؤمن له التواجد في الدور القادم للعام الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.