FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين أتلتيكو مدريد، أمام ضيفه برشلونة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على برشلونة في كامب نو بثنائية نظيفة مستغلًا النقص العددي لكتيبة هانزي فليك ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة.

أما برشلونة، فلديه سجل جيد من الانتصارات في ميتروبوليتانو خلال السنوات الأخيرة، ويبحث عن عودة تؤمن له التواجد في الدور القادم للعام الثاني على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق خليل البلوشي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    أتلتيكو مدريد - برشلونةالثلاثاء 14 أبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2خليل البلوشيطيران الرياض ميتروبوليتانو

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-4-2
    حراسة المرمىخوان موسو
    خط الدفاعماركوس يورنتي - خوسيه خيمينيز - دافيد هانكو - ماتيو روجيري
    خط الوسطجوليانو سيميوني - كوكي - أليكس باينا - أديمولا لوكمان
    خط الهجومجوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعكانسيلو - جيرارد مارتين - رونالد أراوخو - كوندي
    المحورداني أولمو - بيدري
    الوسط الهجوميماركوس راشفورد - فيرمين لوبيز - لامين يامال
    خط الهجومروبرت ليفاندوفسكي
