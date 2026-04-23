موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب الإمارات لاستضافة واحدة من المحطات المفصلية في صراع اللقب، حيث يصدم آرسنال بطموح نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل "الجانرز" هذه المواجهة وعينهم على استعادة زمام المبادرة في قمة البريميرليج التي تشهد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي.

تأتي مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في توقيت لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، خاصة بعد فوز مانشستر سيتي الأخير على بيرنلي بهدف نظيف، مما جعل صراع الصدارة يشتعل من جديد.

ورغم التساوي في النقاط، يدرك لاعبو آرسنال أن مصيرهم لا يزال بين أيديهم، حيث يتطلب التتويج باللقب الانتصار في كافة الجولات المتبقية مع الحفاظ على تفوق فارق الأهداف.

على الجانب الآخر، نجد نيوكاسل يونايتد في وضعية مغايرة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة. ورغم الابتعاد عن مراكز المقدمة، إلا أن "الماكبايس" لا يزالون يمتلكون أملاً حسابياً ضئيلاً في المنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، مما يجعلهم خصماً عنيداً يسعى لعرقلة مسيرة المتصدر في قلب لندن

ونرصيد في السطور التالية موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.