موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يترقب جمهور المغرب مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد اسكتلندا في الجولة الثانية من المونديال على ملعب "جيليت" في مدينة بوسطن الأمريكية.

المنتخب المغربي تعادل في افتتاح المونديال بهدف لمثله ضد البرازيل، ويبحث عن تقديم نسخة أفضل من 2022 بهدف تحقيق إنجاز أكبر للكرة العربية والإفريقية.

ونجح منتخب اسكتلندا في تحقيق أول انتصار له في كأس العالم منذ 1990 بعدما فاز على هايتي وتصدر المجموعة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.