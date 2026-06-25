Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس العالم
يتم تحديده لاحقًا ضد المغرب
المغرب

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مونتيري في المكسيك مواجهة يرتقبها جماهير الأسود الأطلسية، ضمن منافسات دور الـ 32 من منافسات كأس العالم 2026.

المنتخب المغربي حسم التأهل في الوصافة بعد الفوز على هايتي برباعية مقابل هدفين، ولذلك سيلاقي متصدر المجموعة السادسة التي تضم كلًا من هولندا والسويد واليابان وتونس.

وتبدو هولندا مرشحة لتصدر المجموعة التي تحتل فيها الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن اليابان الوصيف فيما يمكن أن تحتل السويد الوصافة حصرًا حال الفوز على اليابان.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 29 يونيو 2026 على ملعب مونتيري.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت المغرب.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالتعليق
    المغرب - متصدر المجموعة السادسةالإثنين 29 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 02:00 المغرب    		beIN Max 1مونتيريجواد بدة
     
     
كأس العالم
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا
المغرب crest
المغرب
المغرب