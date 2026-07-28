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كريم مليم

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موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 مرحلة الدوري والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
برشلونة
ريال مدريد
آرسنال
إنتر
مانشستر يونايتد
فرنسا
ألمانيا
إسبانيا
إنجلترا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 مرحلة الدوري والقنوات الناقلة

تُعد نسخة موسم 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا النسخة الثانية والسبعين من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة الأوروبية، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كما تمثل الموسم الخامس والثلاثين منذ تغيير اسم البطولة من "كأس أوروبا" إلى "دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 5 يونيو 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتضن المباراة النهائية لنسخة عام 2019.

وسيحصل الفريق المتوج باللقب على بطاقة التأهل المباشر إلى مرحلة الدوري في نسخة دوري أبطال أوروبا 2027-2028، كما سيتأهل الفريق المتوج باللقب إلى نهائي كأس القارات للأندية 2027.

كما سيتأهل إلى دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2029، بالإضافة إلى حقه في مواجهة بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2026-2027 في مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2027.

ويدخل باريس سان جيرمان منافسات البطولة بصفته حامل اللقب، بعدما تُوج بالبطولة في آخر نسختين.

في السطور التالية، نستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027:

  • متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مراسم قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 ستُقام يوم الخميس 27 أغسطس/آب المقبل، حيث ستحدد القرعة مسار الفرق الـ36 المتأهلة للمشاركة في البطولة القارية الأبرز.

    ولا تزال المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى مرحلة الدوري قيد التنافس، بالتزامن مع انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ويتعين على الأندية المشاركة في هذه المرحلة، التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، تجاوز العقبة الأخيرة من أجل حجز مقاعدها ضمن نخبة أندية القارة الأوروبية، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 25 و26 أغسطس/آب المقبل.

    وبعد اكتمال عقد المتأهلين، تتواصل مراحل البطولة بإقامة قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 يوم 29 يناير/كانون الثاني 2027، قبل إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 26 فبراير/شباط 2027، لتتحدد بعدها المواجهات في الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

    الحدثالموعد
    قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026-202727 أغسطس 2026
    قرعة الملحق التأهيلي لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2026-202729 يناير 2027
    قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026-202726 فبراير 2027
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  • ما القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق إذاعة مراسم سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وسيتم إذاعة مراسم القرعة عبر قناة BeIN Sports News المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية، والمتاحة بخدمة البث المباشر من (TOD TV).

    المناسبةالموعدالقنوات الناقلة
    قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2026الخميس 27 أغسطس 2025
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		beIN Sports NEWS

  • ما نظام المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    قبل عامين تم استحداث نظام البطولة لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقًا، يتم تقسيمها على النحو التالي:

    - 32 فريقًا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

    - 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

    - مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا.

    - مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

    - مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2024-2025"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان.

    يتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه (مباراتين مع فريقين من كل تصنيف)، علمًا بأن القرعة تجرى عن طريق الكمبيوتر.

    بعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

    أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، حيث لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

    يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب).

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  • ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    الدولةالفريق
    إنجلتراليفربول
    آرسنال
    مانشستر سيتي
    مانشستر يوناتيد
    أستون فيلا 
    إسبانيابرشلونة
    ريال مدريد
    أتلتيكو مدريد
    ريال بيتيس 
    فياريال
    إيطاليانابولي
    إنتر
    روما
    كومو 
    ألمانيابايرن ميونخ
    شتوتجارت 
    لايبزيج 
    بوروسيا دورتموند
    فرنساباريس سان جيرمان
    ليل
    لانس
    هولنداأيندهوفن
    فينورد
    البرتغالسبورتنج لشبونة
    بورتو 
    أوكرانيا شختار
    تركياجلطة سراي
    بلجيكاكلوب بروج
    التشيكسلافيا براج
     
      
     
      
      
      
      