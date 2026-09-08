موعد حفل الكرة الذهبية 2026.. قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

تُعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أشهر وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويًا منذ عام 1956، تكريمًا للاعب الذي يُعتبر صاحب أفضل أداء خلال الموسم السابق.

وابتكر الجائزة الكاتبان الرياضيان جابرييل هانو وجاك فيران، وكانت تعتمد بشكل حصري على تصويت الصحفيين الرياضيين لاختيار الفائز، قبل أن تشهد قواعدها ونظام التصويت عليها عدة تغييرات على مدار تاريخها.

في بدايتها، كانت جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين، وكانت تُعرف أيضًا باسم جائزة "أفضل لاعب كرة قدم أوروبي"، وفي عام 1995، جرى توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع اللاعبين، بغض النظر عن أصولهم، شريطة أن يكونوا ينشطون مع أندية أوروبية.

وفي عام 2007، تحولت الجائزة إلى جائزة ذات طابع عالمي، لتشمل جميع لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم، كما مُنح المدربون وقادة المنتخبات الوطنية حق التصويت على الفائز، قبل أن يقتصر التصويت مجددًا على الصحفيين في عام 2016.

وخلال الفترة بين عامي 2010 و2015، دخلت مجلة فرانس فوتبول في اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نتج عنها دمج جائزة الكرة الذهبية مع جائزة "أفضل لاعب في العالم" التي كان يقدمها الاتحاد الدولي، لتصبح الجائزة تحت مسمى "كرة الفيفا الذهبية".

وانتهت هذه الشراكة في عام 2016، لتعود الجائزة إلى اسمها الأصلي الكرة الذهبية، في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم جائزته السنوية بشكل مستقل تحت اسم "الأفضل من فيفا - The Best FIFA Men's Player".

وفي عام 2022، أجرت مجلة فرانس فوتبول تعديلات جديدة على قواعد جائزة الكرة الذهبية، إذ أصبح اختيار الفائز يعتمد على أداء اللاعبين خلال الموسم الكروي بدلًا من السنة التقويمية.

كما استُحدثت لجنة تحكيم دولية تضم صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد عن كل دولة من الدول المائة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية للرجال، للمشاركة في عملية اختيار الفائز بالجائزة.

ومنذ عام 2024، أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شريكًا في تنظيم حفل الكرة الذهبية، مع استمرار مجلة فرانس فوتبول في الاحتفاظ بنظام التصويت واسم الجائزة.

وعلى مدار تاريخ الكرة الذهبية، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، بعدما توج بها 8 مرات، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل عليها 5 مرات.

ويأتي الثلاثي يوهان كرويف وميشيل بلاتيني وماركو فان باستن في المرتبة التالية، بعدما فاز كل منهم بالجائزة 3 مرات، بينما حصل كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرانز بيكنباور وكيفن كيجان وكارل هاينز رومينيجه ورونالدو على الجائزة مرتين.

ويحمل الفرنسي عثمان ديمبيلي لقب الكرة الذهبية حاليًا، بعدما توج بالنسخة التاسعة والستين من الجائزة في عام 2025، ليضيف اسمه إلى قائمة النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ واحدة من أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم.