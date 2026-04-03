خيانة ثقة أم السفينة الغارقة؟ .. موسى ديابي يكمل مسلسل التيه ورسالة إنذار لكونسيساو بتطبيق فرمان إنزاجي!

قبل الإعلان عن رحيل كريم بنزيما إلى الهلال، عقدت إدارة الاتحاد ثلاثة اجتماعات متتالية، بعد مباراة النجمة، في الجولة العشرين، منها اجتماع خاص مع موسى ديابي، بحضور فهد سندي، والرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا.

التقارير لم تكشف عن السبب حينها، ولكن أن يكون ديابي محور اجتماع، ضمن ثلاثة تضمنت جلسة مع المدرب سيرجيو كونسيساو، وثانية مع نجولو كانتي الذي انتقل بعدها إلى فنربخشه التركي، ولكن لعل ذلك يكون مؤشرًا على الدور المؤثر الذي كان منتظرًا من الجناح الفرنسي، من أجل تعويض رحيل بنزيما وكانتي، بجانب حسام عوار.

ولكن، ما شاهدناه في النصف الثاني، هو مجرد "ظلال" موسى ديابي، غياب تام في أرض الميدان، وإهدار لكم كبير من الفرص، وزد على ذلك، ما حدث في مواجهة الحزم، من تيه كبير لجناح الاتحاد.

هنا يفتح باب السؤال، هل يمكن وصف ما ظهر عليه ديابي مؤخرًا، بأنه "خيانة الثقة" التي وضعتها عليه الإدارة الاتحادية؟ أم تأثر بالسفينة الغارقة، بخروج العميد رسميًا من سباق الدوري وكأس الملك.