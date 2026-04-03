خيانة ثقة أم السفينة الغارقة؟ .. موسى ديابي يكمل مسلسل التيه ورسالة إنذار لكونسيساو بتطبيق فرمان إنزاجي!

بطاقة حمراء أمام الحزم..

يومًا بعد يوم، تثبت صحة رؤية الناقد أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، الذي كان أول من طالب بتسويق عقد الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الماضي، رغم أنه كان أحد "كلمات السر" في موسم العميد التاريخي، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في "2024-2025".

مؤشر ديابي يواصل الذهاب إلى الأسفل، وها هو يصبح محور الجدل، بعد حصوله على بطاقة حمراء "مجانية" في مباراة الحزم، المُقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

  • موسى ديابي .. الرقم الذي طلبته "خارج نطاق الخدمة"

    الوصف الأمثل لديابي في مواجهة الحزم، أنه كان خارج المشهد، الحاضر الغائب، الذي أفسد هجمات الاتحاد، ثم "زاد الطين بلّة"، بنيل بطاقة حمراء عقدت الأمور على كتيبة البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    في أكثر من مشهد، كان ديابي بطل اللقطة الأخيرة في هجمة الاتحاد، ما بين تمريرة أحمد الغامدي التي استغلها بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة "15"، وفشله في استغلال خطأ دفاعي بالدقيقة 27، بتسديدة داخل المنطقة، والكرة بجوار القائم، ثم انفراد تام بالحارس في الدقيقة "30"، قبل أن يركل الكرة بعيدًا عن الخشبات الثلاث.

    ثم جاءت اللقطة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما ردّ موسى ديابي على التحام عبد الرحمن الدخيل، بركلة خلفية في "المنطقة الحسّاسة"، ليقوم الحكم شكري الحنفوش، بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة إليه، بعد التواصل مع غرفة الفيديو.

    • إعلان

  • خيانة ثقة .. أم السفينة الغارقة؟

    قبل الإعلان عن رحيل كريم بنزيما إلى الهلال، عقدت إدارة الاتحاد ثلاثة اجتماعات متتالية، بعد مباراة النجمة، في الجولة العشرين، منها اجتماع خاص مع موسى ديابي، بحضور فهد سندي، والرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا.

    التقارير لم تكشف عن السبب حينها، ولكن أن يكون ديابي محور اجتماع، ضمن ثلاثة تضمنت جلسة مع المدرب سيرجيو كونسيساو، وثانية مع نجولو كانتي الذي انتقل بعدها إلى فنربخشه التركي، ولكن لعل ذلك يكون مؤشرًا على الدور المؤثر الذي كان منتظرًا من الجناح الفرنسي، من أجل تعويض رحيل بنزيما وكانتي، بجانب حسام عوار.

    ولكن، ما شاهدناه في النصف الثاني، هو مجرد "ظلال" موسى ديابي، غياب تام في أرض الميدان، وإهدار لكم كبير من الفرص، وزد على ذلك، ما حدث في مواجهة الحزم، من تيه كبير لجناح الاتحاد.

    هنا يفتح باب السؤال، هل يمكن وصف ما ظهر عليه ديابي مؤخرًا، بأنه "خيانة الثقة" التي وضعتها عليه الإدارة الاتحادية؟ أم تأثر بالسفينة الغارقة، بخروج العميد رسميًا من سباق الدوري وكأس الملك.

    عروض أوروبا و"تشبع البطولات"

    هناك سيناريو آخر من المنطقي أن يصف الحالة التي ظهر عليها موسى ديابي هذا الموسم مع الاتحاد، فماذا سيكون حالك أيها القارئ إن كنت مكان الفرنسي، وقرأت عن كم العروض الهائلة التي تنهال عليك من أجل إقناعك بالرحيل عن دوري روشن؟

    الأمر لا يتوقف عند إنتر الإيطالي، وإن كان أبرز المهتمين بضم موسى ديابي منذ الميركاتو الشتوي، بل إن أحدث التقارير أفادت بأن الفرنسي يلاقي اهتمامًا من عدة أندية، على غرار بوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وأتلتيكو مدريد، وليفربول، ونيوكاسل يونايتد.

    أضف إلى ذلك، هو شعور "مرجح" لدى موسى ديابي بأن حقق المطلوب منه في الملاعب السعودية، بعدما قاد الاتحاد للدوري والكأس، وكأنه مؤشر على "تشبع" الفرنسي من البطولات، خاصة وأنه شاهد "سيناريو" مشابه لمواطنه نجولو كانتي الذي قرر الرحيل عن الاتحاد، والدوري السعودي عامة، وفضّل العودة إلى أوروبا، من بوابة فنربخشه.

  • رقم سلبي لديابي

    هل تصدق عزيزي القارئ، أن موسى ديابي، على مدار مسيرته كاملة مع مختلف الأندية، لم يسبق أن تلقى سوى بطاقة حمراء واحدة، وكانت للإنذار الثاني في الدوري الألماني؟

    وفي موسم واحد، ينال ديابي بطاقتين حمراوتين، ومباشرتين أيضًا، الأولى في مباراة الرياض، بالجولة التاسعة، والثانية أمام الحزم، في الجولة السابعة والعشرين.

    كلمة أخيرة.. حان الوقت لتطبيق فرمان إنزاجي!

    الحديث عن موسى ديابي لن يتوقف، ربما حتى نهاية الموسم، حتى نشاهد ما إذا كتب الصيف نهاية رحلته مع الاتحاد، رغم ارتباطه بعقد حتى يونيو 2029.

    ما يقدمه ديابي أشبه بمحاولة "ضغط" على الإدارة الاتحادية، من أجل الاقتناع بأنه لم يعد له مكان في الموسم المُقبل.

    وما بين "الواحة الفارغة ورحيل رفاق الإنجاز بنزيما وكانتي"، و"خيانة الثقة من الإدارة"، و"الاستسلام في معركة الدوري"، تتعدد الأسباب التي ترجح اختفاء موسى ديابي، ولكن ربما بات على كونسيساو التعامل معه، على غرار ما حدث من قِبل المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، عندما أشادوا بقراره بإبقاء سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، في مباراة الشباب، وتم تفسير الأمر بإنذار من الإيطالي بتراجع المستوى.

