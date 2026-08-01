تمهيدًا لقدوم صلاح؟ إدارة الاتحاد تدرس " العرض الإيطالي الضخم" لضم موسى ديابي

مرة أخرى يرتبط الجناح الفرنسي موسى ديابي، بالرحيل عن صفوف الاتحاد، وسط أنباء حول وجود اهتمام بالدوري الإيطالي من أجل الحصول على خدماته.

ديابي سبق أن ارتبط أكثر من مرة بمغادرة العميد، ولكن في كل مناسبة، كانت تنتهي القصة باستمراره داخل النادي السعودي، فهل يتكرر المشهد من جديد أم تكون هناك نهاية مختلفة؟