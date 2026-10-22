موسى التعمري تخلص من لعنة الأرجنتين ليتلاعب بيوفنتوس.. وبرشلونة رفض فولتماده فـ"قاده القدر إلى معادلة روبرتو باجيو"

من قال إن المتعة محصورة على دوري أبطال أوروبا؟!؛ فحتى المسابقات الأخرى في ملاعب القارة العجوز، مليئة بالمباريات المثيرة.

نعم.. هذا ما شاهدناه في مباراة العملاق الإيطالي يوفنتوس ضد ضيفه نادي رين الفرنسي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

يوفنتوس تعادل (2-2) مع رين؛ وذلك في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ورغم تجنبه الخسارة؛ إلا أن يوفنتوس واصل معاناته الكبيرة في الموسم الرياضي الحالي، بشكل لا يليق مع نادٍ عملاق بهذا الحجم.

وبصفةٍ عامة.. شهدت المباراة تقلبات كبيرة جدًا، سواء من حيث النتيجة أو الأداء؛ وسط تألق لاعبين اثنين يجب تسليط الضوء عليهما، خلال السطور القادمة.

هذا الثنائي الذي نقصده؛ هما النجم الأردني موسى التعمري "رين"، والمهاجم الألماني نيك فولتماده "يوفنتوس"..