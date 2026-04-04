لم يكن مفاجئاً أن يغضب رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، من تعرض رافينها لإصابة في وقت غير مناسب خلال مباراة ودية في الولايات المتحدة.

وقال لصحيفة "مون إسبورت": "إنه لأمر مؤسف حقًا. يجب أن نطلب من الفيفا وضع جدول مباريات دولية يأخذ في الاعتبار المسابقات التي تشارك فيها الأندية الكبرى".

"لا يمكن لوم اللاعبين، فهم محترفون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم. المشكلة تكمن في الجدول المزدحم في هذا الوقت من الموسم الذي نلعب فيه من أجل كل شيء. هذا أمر مثير للغضب!"

ووفقاً للتقارير، قد يكون برشلونة مؤهلاً للحصول على تعويض بموجب شروط برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، حيث من المتوقع أن يغيب رافينها عن الملاعب لأكثر من شهر.

ومع ذلك، فإن المبلغ المقدر بـ 144 ألف يورو لا يقارن بمبلغ الجائزة المالية التي قد يخسرها برشلونة إذا فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو حتى تجاوز أتلتيكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - كما أنه لن يكون أي تعويض على الإطلاق للاعب نفسه أو لمدربه هانسي فليك.