Raphinha Barcelona season risk GFXGOAL
Mark Doyle

موسم برشلونة مهدد بالانهيار بعد إصابة رافينها

لم يكن قد بقي سوى بضع دقائق على نهاية الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت البرازيل بفرنسا الأسبوع الماضي، عندما بدأ رافينها يشعر بما وصفه كارلو أنشيلوتي بـ«إحساس خفيف بعدم الراحة» في فخذه الأيمن. ومع ذلك، فإن مجرد عدم عودته للعب في الشوط الثاني على ملعب جيليت ستاديوم وضع الفريق الطبي لبرشلونة على أهبة الاستعداد على الفور، وتواصلوا مع الجناح على الفور، على أمل أن يطمئنهم بأن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مرتين هذا الموسم لم تتفاقم.

لسوء حظ البلوغرانا، أكدت الفحوصات الفورية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) إصابته مرة أخرى في أوتار الركبة. وجاء في بيان أصدره النادي في 27 مارس: "سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب"، مضيفًا: "تقدر مدة التعافي بخمس أسابيع".

وبالتالي، سيغيب رافينها عن سلسلة من المباريات الحاسمة، بما في ذلك ثلاثية قد تحدد مصير الموسم مع أتلتيكو مدريد، والتي تبدأ بمواجهة في الدوري على ملعب متروبوليتانو مساء السبت، مما يعني أن هناك الآن خطر حقيقي بأن تتداعى حملة برشلونة بالكامل بدون لاعبهم الأكثر تأثيراً بلا منازع...

    "هذا أمر مثير للغضب"

    لم يكن مفاجئاً أن يغضب رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، من تعرض رافينها لإصابة في وقت غير مناسب خلال مباراة ودية في الولايات المتحدة.

    وقال لصحيفة "مون إسبورت": "إنه لأمر مؤسف حقًا. يجب أن نطلب من الفيفا وضع جدول مباريات دولية يأخذ في الاعتبار المسابقات التي تشارك فيها الأندية الكبرى".

    "لا يمكن لوم اللاعبين، فهم محترفون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم. المشكلة تكمن في الجدول المزدحم في هذا الوقت من الموسم الذي نلعب فيه من أجل كل شيء. هذا أمر مثير للغضب!"

    ووفقاً للتقارير، قد يكون برشلونة مؤهلاً للحصول على تعويض بموجب شروط برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، حيث من المتوقع أن يغيب رافينها عن الملاعب لأكثر من شهر.

    ومع ذلك، فإن المبلغ المقدر بـ 144 ألف يورو لا يقارن بمبلغ الجائزة المالية التي قد يخسرها برشلونة إذا فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو حتى تجاوز أتلتيكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - كما أنه لن يكون أي تعويض على الإطلاق للاعب نفسه أو لمدربه هانسي فليك.

    "غاضب جدًا"

    اعترف مهاجم برشلونة السابق باو فيكتور في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لم يتواصل بعد مع رافينها، قائلاً: «بما أنني أعرفه جيداً، فلا بد أنه محطم ومستاء للغاية».

    من المؤكد أن توقيت الإصابة سيكون قد أثر بشدة على الجناح المتعدد المواهب. بالإضافة إلى حقيقة أن كأس العالم لم يتبق عليه سوى ما يزيد قليلاً عن شهرين، مما يثير مخاوف من أن رافينها قد لا يكون جاهزاً تماماً لبدء مشوار البرازيل في البطولة، فقد كان صريحاً للغاية بشأن عزمه على الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، معتبراً ذلك "تحدياً شخصياً".

    بالتأكيد لم يكن بإمكان نجم ليدز يونايتد السابق أن يبذل المزيد لمساعدة البلوغرانا في محاولة الفوز بكأس أوروبا السادسة لهم الموسم الماضي، حيث أنهى رافينها البطولة كأحد أفضل الهدافين برصيد 13 هدفاً.

    على الرغم من مشاكل الإصابة التي عانى منها، لعب أيضًا دورًا محوريًا في وصول برشلونة إلى ربع النهائي هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى في الفوز الساحق 7-2 على نيوكاسل في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب كامب نو قبل فترة التوقف الدولية مباشرة.

    علاوة على ذلك، قبل ثلاثة أيام فقط من هذا الأداء الرائع، سجل رافينها ثلاثية في الفوز الساحق 5-2 على منافسه في الدوري الإسباني إشبيلية - وهو ما يؤكد مدى براعته قبل إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

    هل سيأتي راشفورد لإنقاذ الموقف؟

    وبطبيعة الحال، فإن غياب رافينها يفتح الباب أمام لاعبي برشلونة الآخرين، ومنهم ماركوس راشفورد، وهي فرصة لم تكن لتأتي في وقت أفضل من هذا بالنسبة للاعب الدولي الإنجليزي.

    حتى نهاية شهر يناير الماضي، بدا من شبه المؤكد أن البلوغرانا سيستخدمون خيارهم للتعاقد مع راشفورد بشكل دائم من مانشستر يونايتد هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني/32 مليون دولار). ربما لم يكن يبدأ كل مباراة، لكنه كان يساهم بانتظام بالأهداف والتمريرات الحاسمة، لا سيما في دوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، تشير التقارير الآن إلى أن برشلونة يبحث عن بدائل للتعاقدات الصيفية، بما في ذلك عبد العزيز الزولي، ويان فيرجيلي، وفيكتور مونوز - وليس من الصعب معرفة السبب.

    لقد مر الآن أكثر من شهرين منذ أن شارك راشفورد بشكل مباشر في تسجيل هدف لبرشلونة، ولم يخرج حتى من مقاعد البدلاء في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد نيوكاسل.

    ومع ذلك، يظل الإنجليزي البديل الواضح لرافينها، وإذا تألق في غياب البرازيلي، فقد يقنع الكتالونيين بتحويل إعارته لمدة موسم واحد إلى صفقة انتقال نهائية.

    الفريق ليس كما كان بدون رافينها

    لا شك أن راشفورد يمتلك الموهبة اللازمة لملء الفراغ الذي خلفه رافينها. وقد شهدنا ذلك عدة مرات هذا الموسم، ولا سيما من خلال الثنائية الحاسمة التي سجلها في ملعب سانت جيمس بارك في شهر سبتمبر الماضي، والتي شكلت نقطة انطلاق حقيقية لمسيرته في كاتالونيا.

    ليس الأمر كما لو أن برشلونة يعاني من نقص في الجودة الهجومية، حيث يتنافس فيران توريس وفيرمين لوبيز وداني أولمو أيضًا على مراكز في خط هجوم فليك إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، في حين يُعتقد أن المدرب الألماني يفكر أيضًا في منح النجم الصاعد توني فرنانديز البالغ من العمر 17 عامًا مزيدًا من وقت اللعب في الأسابيع المقبلة.

    على الرغم من كل المواهب الهجومية، فإن الحقيقة هي أن برشلونة ببساطة ليس هو نفس الفريق بدون رافينها، كما ثبت مرارًا وتكرارًا على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

    خسر البلوغرانا سبع مباريات فقط هذا الموسم. غاب رافينها عن خمس منها بسبب الإصابة، ولم يكن لائقًا بدنيًا إلا للعب 28 دقيقة في الهزيمة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

    "الشخص الذي يمارس الضغط"

    من الواضح أن أهمية رافينها بالنسبة لبرشلونة تكمن في أدائه المتميز.

    على الرغم من أنه لم يشارك سوى في 31 مباراة في جميع المسابقات بسبب مشاكله المقلقة في أوتار الركبة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال ثاني أفضل هداف للبلوجرانا هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، كما صنع ثمانية أهداف أخرى.

    من منظور هجومي بحت، سيكون غيابه مؤلماً للغاية، لا سيما في الثلاث مباريات المتتالية ضد أتلتيكو.

    ومع ذلك، كما أشار فليك خلال أزمة الإصابات التي عانى منها برشلونة في النصف الأول من موسم 2025-26، كان غياب رافينها عن الملاعب ضاراً بشكل خاص "لأنه هو الذي يضغط" على الخصوم.

    لكن، حسب اعترافه، فهو لا يمنح زملائه في الفريق لحظة راحة أبداً.

    "غالبًا ما أشعر أنني متطلب بعض الشيء، ربما أكثر من اللازم"، اعترف رافينها في وقت سابق من هذا الموسم. "في كثير من الأحيان، يعتقد زملائي أنني أتحدث كثيرًا، وأنني مزعج، وأنني أطلب منهم أكثر من اللازم.

    "لكن هذه هي طبيعتي، وأنا أطلب المزيد من الأشخاص الذين أعرف أنهم قادرون على تقديم المزيد. يجب أن يقوم أحدهم بذلك، وأنا أقبل هذه المسؤولية".

    ويستمتع رافينها بدوره كقائد فعلي لبرشلونة.

    لا غنى عنه

    قد يكون رونالد أراوخو هو القائد الرسمي لبرشلونة، لكن رافينها، الذي تولى منصب القائد مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، هو بلا شك القائد الحقيقي للفريق.

    يحظى باحترام كبير من قبل اللاعبين الكبار في غرفة الملابس، كما يُنظر إليه على أنه نموذج حقيقي للاعبين الأصغر سناً بسبب معدل أدائه العالي واحترافه والطريقة الرائعة التي انتقل بها من شخصية هامشية في برشلونة إلى مركز المشروع بأكمله.

    وبالتالي، فإن مجرد وجوده على أرض الملعب يرفع معنويات كل من حوله - ولهذا السبب فإن غيابه لمدة خمسة أسابيع يمثل ضربة قوية للبلوجرانا، الذين من غير المرجح أن يستعيدوا رافينها حتى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال تمكنوا من تجاوز أتلتيكو مدريد.

    كما أنه ليس هناك ما يضمن أنه سيكون في كامل لياقته البدنية بحلول موعد المباراة النهائية والحاسمة في الكلاسيكو لهذا الموسم في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 10 مايو.

    يحتل برشلونة، بالطبع، مركزًا قويًا في الدوري الإسباني، متقدمًا بأربع نقاط على ريال مدريد، لكن "البلانكوس" بدأوا في استعادة بعض مستواهم الجيد تحت قيادة ألفارو أربيلوا، كما عاد كيليان مبابي لتعزيز مساعيهم نحو تحقيق الثنائية: دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

    على النقيض من ذلك، فقد برشلونة لاعبه الأساسي في مرحلة حاسمة من الموسم، وكما قال فيكتور: "خسارة رافينها هي واحدة من أكثر الخسائر إيلامًا التي يمكن أن يتعرض لها برشلونة في الوقت الحالي".

    يصر المهاجم على أن ناديه السابق لا يزال يمتلك "الموارد اللازمة للتعامل مع غيابه"، لكن لا يمكن إنكار أن هناك احتمالاً بأن يثبت رافينها مرة أخرى أنه لا يمكن الاستغناء عنه.

