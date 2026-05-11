موسم برشلونة في الميزان: "خطوة للوراء" رغم لقب الدوري.. و"سحر" هانزي فليك جعل المستحيل ممكنًا!

استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ هُناك سبب آخر قد يجعلنا نقول إن موسم 2025-2026، كان خطوة للوراء بالنسبة للعملاق الكتالوني برشلونة.

هذا السبب هو أن برشلونة سيطر على جميع البطولات المحلية، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ بقائمة "أقل" من 2025-2026.

والحقيقة أن البعض يظن أن قائمة برشلونة 2025-2026، كانت "أقل" من الموسم الرياضي الماضي - وليس العكس -؛ باعتبار أن الفريق فقد واحد من أهم نجومه، وهو المدافع الإسباني المخضرم إينيجو مارتينيز.

إلا أننا إذا نظرنا للواقع، سنجد أن برشلونة حسن "جودة قائمته"، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: التعاقد مع واحد من أفضل حراس المرمى في العالم حاليًا، وهو الإسباني الشاب جوان جارسيا؛ بدلًا من الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

* ثانيًا: إضافة ظهير عالمي إلى قائمة الفريق الأول في يناير 2026، وهو البرتغالي جواو كانسيلو؛ بعد المعاناة في هذا المركز الموسم الماضي.

* ثالثًا: استعادة واحد من أفضل مواهبه الصاعدة في خط الوسط، وهو الإسباني مارك برنال؛ بعد معاناته من إصابة "الرباط الصليبي والغضروف" في 2024-2025.

* رابعًا: إضافة عنصر هجومي مهم إلى قائمة الفريق الأول في 2025-2026، وهو الإنجليزي ماركوس راشفورد؛ بعد أن خيب الإسباني أنسو فاتي الآمال في الموسم الماضي.

نعم.. ربما جمهور برشلونة كان يأمل في أسماء أقوى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكننا نقارن هُنا بين "جودة القائمة" في الموسم الماضي، مع العام الرياضي الحالي 2025-2026.

وبالتالي.. كان يجب على برشلونة بعد تحسين "جودة قائمته"؛ أن يتخذ خطوة للأمام أوروبيًا أو أن يحافظ على نفس إنجازات الموسم الرياضي الماضي على الأقل، لا أن يخسر لقب كأس الملك ويودع من ربع نهائي دوري الأبطال.

ولم يكن مشوار برشلونة صعبًا، في مسابقة دوري أبطال أوروبا مثلًا؛ بل هو كان ممهدًا بشكلٍ كبير للغاية، من أجل التواجد في النهائي الحلم.