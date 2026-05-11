أحمد فرهود

موسم برشلونة في الميزان: "خطوة للوراء" رغم لقب الدوري.. و"سحر" هانزي فليك جعل المستحيل ممكنًا!

كشف حساب نادي برشلونة..

أغلق العملاق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، "دفاتر" الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بالتتويج بثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

التتويج بالدوري الإسباني، جاء قبل 3 جولات من نهاية المسابقة؛ وذلك بالفوز على نادي ريال مدريد (2-0) أمس الأحد، في الجولة 35.

وبإغلاق "دفاتر" الموسم الحالي، ذهب عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير إلى بيوتهم، بحقيبة مُحملة بمجموعة من الأسئلة؛ أهمها: "هل 2025-2026 خطوة جديدة إلى الأمام في مشروع برشلونة الرياضي.. أم أنه شهد بعض التراجع؟!".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ سبب طرح هذا السؤال المثير عن مشروع نادي برشلونة، مع محاولة الرد عليه بشكلٍ حاسم..

    هل موسم 2025-26 خطوة للأمام أم الخلف؟!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى تصريحات جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، والكثير من مسؤولي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    برشلونة توج وقتها بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر المحلي"، مع توديع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي؛ ليخرج لابورتا وعدد من المسؤولين واللاعبين، مؤكدين على أن 2024-2025 هو بداية المشروع الحقيقي.

    لكن في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت بطولات برشلونة - على الورق - خطوة إلى الوراء، كالتالي:

    * أولًا: خسارة لقب كأس الملك.

    * ثانيًا: التوديع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    أي أن برشلونة نجح في الحفاظ على الدوري والسوبر فقط، مع خسارته لقبه في الكأس، واتخاذ خطوة للخلف في البطولة الأوروبية؛ بالتوديع من دور ربع النهائي، بدلًا من المربع الذهبي.

    لذا وعلى الورق.. العملاق الكتالوني اتخذ خطوة للوراء؛ حيث لم تعد سيطرته المحلية "مطلقة" على كافة الألقاب، بالإضافة إلى عدم التطور أوروبيًا.

    تراجع برشلونة جاء رغم "تحسين جودة" الفريق!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ هُناك سبب آخر قد يجعلنا نقول إن موسم 2025-2026، كان خطوة للوراء بالنسبة للعملاق الكتالوني برشلونة.

    هذا السبب هو أن برشلونة سيطر على جميع البطولات المحلية، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ بقائمة "أقل" من 2025-2026.

    والحقيقة أن البعض يظن أن قائمة برشلونة 2025-2026، كانت "أقل" من الموسم الرياضي الماضي - وليس العكس -؛ باعتبار أن الفريق فقد واحد من أهم نجومه، وهو المدافع الإسباني المخضرم إينيجو مارتينيز.

    إلا أننا إذا نظرنا للواقع، سنجد أن برشلونة حسن "جودة قائمته"، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع واحد من أفضل حراس المرمى في العالم حاليًا، وهو الإسباني الشاب جوان جارسيا؛ بدلًا من الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

    * ثانيًا: إضافة ظهير عالمي إلى قائمة الفريق الأول في يناير 2026، وهو البرتغالي جواو كانسيلو؛ بعد المعاناة في هذا المركز الموسم الماضي.

    * ثالثًا: استعادة واحد من أفضل مواهبه الصاعدة في خط الوسط، وهو الإسباني مارك برنال؛ بعد معاناته من إصابة "الرباط الصليبي والغضروف" في 2024-2025.

    * رابعًا: إضافة عنصر هجومي مهم إلى قائمة الفريق الأول في 2025-2026، وهو الإنجليزي ماركوس راشفورد؛ بعد أن خيب الإسباني أنسو فاتي الآمال في الموسم الماضي.

    نعم.. ربما جمهور برشلونة كان يأمل في أسماء أقوى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكننا نقارن هُنا بين "جودة القائمة" في الموسم الماضي، مع العام الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبالتالي.. كان يجب على برشلونة بعد تحسين "جودة قائمته"؛ أن يتخذ خطوة للأمام أوروبيًا أو أن يحافظ على نفس إنجازات الموسم الرياضي الماضي على الأقل، لا أن يخسر لقب كأس الملك ويودع من ربع نهائي دوري الأبطال.

    ولم يكن مشوار برشلونة صعبًا، في مسابقة دوري أبطال أوروبا مثلًا؛ بل هو كان ممهدًا بشكلٍ كبير للغاية، من أجل التواجد في النهائي الحلم.

    برشلونة أصبح أكثر تماسكًا رغم الغيابات المؤثرة

    الآن.. لنذهب إلى الجانب المضيء من القصة؛ والذي يؤكد أن الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، هو خطوة للأمام في مشروع العملاق الكتالوني برشلونة.

    وكما ذكرنا.. على الورق من الممكن القول إن برشلونة حقق بطولات "أقل" من الموسم الماضي، وأنه خرج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا؛ لكن هُناك حقائق لا يجب تجاهُلها أبدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة أصبح أكثر تماسكًا، في بطولة الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: المدير الفني الألماني هانزي فليك، أصبح يعرف كيف يتعامل مع الغيابات.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ سنجد أن برشلونة جمع 88 نقطة في 38 مباراة بمسابقة الدوري الإسباني، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    أما في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ نجح برشلونة في جمع 91 نقطة من 35 مباراة، وربما يحقق إنجاز الـ100 نقطة في النهاية.

    ومن هُنا.. يتضح أن العملاق الكتالوني كان يهدر بعض النقاط السهلة، في الموسم الماضي؛ وهو الأمر الذي تداركه خلال العام الرياضي الحالي، ما يُعد خطوة مهمة للأمام في المشروع.

    ولا ننسى أن تحسُن برشلونة، في التعامل مع مباريات الدوري الإسباني؛ جاء على الرغم من الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق الأول، في الموسم الحالي.

    كتيبة فليك خاضت مباريات عديدة في الموسم الحالي؛ بدون متوسط الميدان الرائع بيدري جونزاليس والهولندي فرينكي دي يونج، اللذان تعرضا للإصابات في أوقاتٍ مختلفة.

    ليس هذا فقط؛ المدير الفني الألماني عرف بـ"سحره التكتيكي" كيف يقود الفريق البرشلوني للانتصارات، بدون الثنائي الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا دياز "معًا".

    وكان الفوز بدون يامال ورافينيا "معًا" أمرًا أشبه بالمستحيل، في الموسم الرياضي الماضي؛ ولكننا وجدنا في 2025-2026 هذا الأمر يحدث، وهو خطوة كبيرة للأمام بالفعل.

    انفجار لامين يامال وفيرمين لوبيز مع برشلونة

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث يجب التأكيد على أن الكثير من نجوم العملاق الكتالوني برشلونة، تطوروا على المستوى الفردي تحديدًا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبلغة الأرقام.. سنجد أن الثنائي الإسباني لامين يامال وفيرمين لوبيز، قدّما أفضل مواسمهما على مستوى الأرقام الفردية.

    يامال مثلًا، لم يكن هُناك اثنان يختلفان على مستواه الفردي، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ لكن الكل كان يطالبه بالتحسُن أمام المرمى، أكثر.

    وبالفعل.. حسن الجوهرة الإسبانية من أرقامه التهديفية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما يُعد خطوة كبيرة للأمام في المشروع البرشلوني.

    مقارنة أرقام لامين يامال بين الموسمين الماضي والحالي:

    * موسم 2024-2025

    - مباريات: 55.

    - دقائق: 4.553.

    - مساهمات تهديفية: 43.

    - أهداف: 18.

    - تمريرات حاسمة: 25.

    * موسم 2025-2026

    - مباريات: 45.

    - دقائق: 3.702..

    - مساهمات تهديفية: 42.

    - أهداف: 24.

    - تمريرات حاسمة: 18.

    وسنجد من هذه الأرقام، أن لامين يامال سجل 6 أهداف أكثر، عن الموسم الرياضي الماضي؛ رغم أنه لعب في 2025-2026، دقائق "أقل" بكثير بسبب الإصابة.

    كلمة أخيرة.. مستقبل برشلونة أكثر من رائع ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن مشروع العملاق الكتالوني برشلونة، يسير في خط ثابت بين الموسمين الماضي والحالي.

    نعم.. ربما يكون جمهور برشلونة قد انتظر لقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد المستوى الأكثر من رائع في الموسم الرياضي الماضي؛ وهو الأمر الذي اعتبر سقطة كبيرة، عقب التوديع من ربع النهائي.

    إلا أن هُناك تحسُن في جوانب كثيرة، خاصة على المستوى "الفردي والجماعي" لبعض اللاعبين؛ وهو ما يجعل المستقبل مشرقًا، لكن بشروط هي:

    * أولًا: تدعيم بعض المراكز بنجوم كبار؛ يستطيعون خدمة المنظومة.

    * ثانيًا: التعامل بشكلٍ أفضل مع بعض التفاصيل البسيطة؛ خاصة على المستوى الأوروبي.

    * ثالثًا: إدارة دقائق نجوم الفريق بشكلٍ أفضل؛ لتجنُب الإصابات في أوقات الحسم.

    وإذا تم معالجة هذه التفاصيل البسيطة؛ فإن اعتلاء برشلونة العرش الأوروبي سيكون مجرد وقتٍ فقط، إلى جانب مواصلة الهيمنة المحلية.




    لم يذهب المشجعون إلى بيوتهم بإجابة قاطعة، بل بحقيبة محملة بالأسئلة. لم يكن مجرد موسم عابر في تاريخ البلاوغرانا، بل كان أشبه برواية درامية فصولها مكتوبة بمداد من العرق، والكثير من الصبر، وومضات سحرية أعادت للذاكرة أيامه الخوالي.

    بين "حلو" تمثل في انفجار مواهب "لاماسيا" التي أثبتت أن خزان النادي لا ينضب، واستعادة الهوية الهجومية التي ضاعت في دهاليز الأزمات المالية، وبين "مر" تجسد في عثرات اللحظات الحاسم، وسوق انتقالات كبلته "الرافعات" والديون؛ يقف برشلونة اليوم أمام مرآة الحقيقة.

    هل كان هذا الموسم "الخطوة الأولى" الحقيقية في مشروع العودة إلى عرش أوروبا، أم أنه كان مجرد "هروب إلى الأمام" وتجميل لواقع لا يزال يحتاج إلى معجزات؟

