"طلبت الصور ولم أجدها" .. مورينيو يعلق على "كوع" جولر ضد إشبيلية

تجاهل مورينيو الجدل الذي أعقب فوز مدريد برباعية مقابل هدف على إشبيلية يوم الأحد. ونفى المدرب الاتهامات التي قالت إنه كان يجب طرد جولر بسبب ضربة بالكوع في الشوط الأول.

وقعت الحادثة في وقت كانت فيه نتيجة المباراة لا تزال 0-0، حيث احتكّ جولر بلاعب إشبيلية جيرارد فرنانديز، ما دفع دكة البدلاء المنافسة إلى المطالبة بغضب ببطاقة حمراء مباشرة.

لكن الحكم تركَ اللعب مستمراً دون أن يتدخل، واستفاد ريال مدريد من هذا التسامح ليحقق فوزاً مريحاً بفضل أهداف جولر وكيليان مبابي ويان ديوماندي.